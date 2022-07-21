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Прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара в доме в Москве - РИА Новости, 21.07.2022
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Прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара в доме в Москве
Прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара в доме в Москве - РИА Новости, 21.07.2022
Прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара в доме в Москве
Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств пожара на крыше жилого дома на Ленинском проспекте, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T01:14
2022-07-21T08:58
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств пожара на крыше жилого дома на Ленинском проспекте, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.Пожар произошел в доме №40 по Ленинскому проспекту поздно вечером в среду. Спасатели эвакуировали из горящего дома порядка 400 человек, из лифта спасен один. Движение по дублеру Ленинского проспекта в сторону области перекрыто. На месте пожара развернули оперативный штаб. В тушении, по последним данным МЧС России, принимают участие 142 человека, 44 единицы техники и вертолет Московского авиационного центра. Пожар локализован на площади 1000 квадратных метров."Гагаринская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств пожара в жилом доме на Ленинском проспекте. По предварительной информации, возгорание произошло в чердачном помещении жилого дома", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте находится заместитель Гагаринского межрайонного прокурора Юрий Романюк. Также добавляется, что прокуратура контролирует соблюдение прав жильцов дома.
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
01:14 21.07.2022 (обновлено: 08:58 21.07.2022)
 
Прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара в доме в Москве

Прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара в доме на Ленинском проспекте

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ тушат пожар в девятиэтажном жилом доме на Ленинском проспекте в Москве
Сотрудники МЧС РФ тушат пожар в девятиэтажном жилом доме на Ленинском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС РФ тушат пожар в девятиэтажном жилом доме на Ленинском проспекте в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств пожара на крыше жилого дома на Ленинском проспекте, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.
Пожар произошел в доме №40 по Ленинскому проспекту поздно вечером в среду. Спасатели эвакуировали из горящего дома порядка 400 человек, из лифта спасен один. Движение по дублеру Ленинского проспекта в сторону области перекрыто. На месте пожара развернули оперативный штаб. В тушении, по последним данным МЧС России, принимают участие 142 человека, 44 единицы техники и вертолет Московского авиационного центра. Пожар локализован на площади 1000 квадратных метров.
"Гагаринская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств пожара в жилом доме на Ленинском проспекте. По предварительной информации, возгорание произошло в чердачном помещении жилого дома", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте находится заместитель Гагаринского межрайонного прокурора Юрий Романюк. Также добавляется, что прокуратура контролирует соблюдение прав жильцов дома.
Сотрудник МЧС РФ тушит пожар - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
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ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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