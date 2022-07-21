https://ria.ru/20220721/prokuratura-1803917549.html

Прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара в доме в Москве

Прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара в доме в Москве - РИА Новости, 21.07.2022

Прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара в доме в Москве

Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств пожара на крыше жилого дома на Ленинском проспекте, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T01:14

2022-07-21T01:14

2022-07-21T08:58

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств пожара на крыше жилого дома на Ленинском проспекте, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.Пожар произошел в доме №40 по Ленинскому проспекту поздно вечером в среду. Спасатели эвакуировали из горящего дома порядка 400 человек, из лифта спасен один. Движение по дублеру Ленинского проспекта в сторону области перекрыто. На месте пожара развернули оперативный штаб. В тушении, по последним данным МЧС России, принимают участие 142 человека, 44 единицы техники и вертолет Московского авиационного центра. Пожар локализован на площади 1000 квадратных метров."Гагаринская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств пожара в жилом доме на Ленинском проспекте. По предварительной информации, возгорание произошло в чердачном помещении жилого дома", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте находится заместитель Гагаринского межрайонного прокурора Юрий Романюк. Также добавляется, что прокуратура контролирует соблюдение прав жильцов дома.

https://ria.ru/20220720/proverka-1803611372.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)