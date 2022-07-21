https://ria.ru/20220721/prokhanov-1803993819.html

Сергей Проханов попал в больницу

Сергей Проханов попал в больницу - РИА Новости, 21.07.2022

Сергей Проханов попал в больницу

Актера и основателя Театра Луны Сергея Проханова госпитализировали в Москве из-за желудочного кровотечения, рассказала РИА Новости пресс-секретарь театра Юлия... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T13:05

2022-07-21T13:05

2022-07-21T13:38

культура

сергей проханов

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Актера и основателя Театра Луны Сергея Проханова госпитализировали в Москве из-за желудочного кровотечения, рассказала РИА Новости пресс-секретарь театра Юлия Сезер.По ее словам, накануне Проханов чувствовал себя хорошо и присутствовал на премьерном показе спектакля "Баба Шанель".Сейчас его состояние стабильное, добавила собеседница агентства."Открылось кровотечение — язва желудка, сейчас этим врачи занимаются. Вроде бы все слава богу", — сказала она.Сергей Проханов — актер театра и кино, народный артист России, основатель и президент московского Театра Луны. Известен ролями в фильмах "Усатый нянь", "Ленин в Париже", "Тайна Снежной королевы", "Привал странников", "Корпус генерала Шубникова" и многих других. Сейчас артисту 69 лет.

https://ria.ru/20220720/churikova-1803785953.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

сергей проханов, театр луны, театр, новости культуры, россия, общество