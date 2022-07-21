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Сергей Проханов попал в больницу - РИА Новости, 21.07.2022
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Культура
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Сергей Проханов попал в больницу
Сергей Проханов попал в больницу - РИА Новости, 21.07.2022
Сергей Проханов попал в больницу
Актера и основателя Театра Луны Сергея Проханова госпитализировали в Москве из-за желудочного кровотечения, рассказала РИА Новости пресс-секретарь театра Юлия... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T13:05
2022-07-21T13:38
культура
сергей проханов
театр луны
театр
новости культуры
россия
общество
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Актера и основателя Театра Луны Сергея Проханова госпитализировали в Москве из-за желудочного кровотечения, рассказала РИА Новости пресс-секретарь театра Юлия Сезер.По ее словам, накануне Проханов чувствовал себя хорошо и присутствовал на премьерном показе спектакля "Баба Шанель".Сейчас его состояние стабильное, добавила собеседница агентства."Открылось кровотечение — язва желудка, сейчас этим врачи занимаются. Вроде бы все слава богу", — сказала она.Сергей Проханов — актер театра и кино, народный артист России, основатель и президент московского Театра Луны. Известен ролями в фильмах "Усатый нянь", "Ленин в Париже", "Тайна Снежной королевы", "Привал странников", "Корпус генерала Шубникова" и многих других. Сейчас артисту 69 лет.
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сергей проханов, театр луны, театр, новости культуры, россия, общество
13:05 21.07.2022 (обновлено: 13:38 21.07.2022)
 
Сергей Проханов попал в больницу

Актер Сергей Проханов попал в больницу из-за язвы желудка

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкСергей Проханов
Сергей Проханов - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Сергей Проханов. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Актера и основателя Театра Луны Сергея Проханова госпитализировали в Москве из-за желудочного кровотечения, рассказала РИА Новости пресс-секретарь театра Юлия Сезер.
По ее словам, накануне Проханов чувствовал себя хорошо и присутствовал на премьерном показе спектакля "Баба Шанель".
Сейчас его состояние стабильное, добавила собеседница агентства.
"Открылось кровотечение — язва желудка, сейчас этим врачи занимаются. Вроде бы все слава богу", — сказала она.
Сергей Проханов — актер театра и кино, народный артист России, основатель и президент московского Театра Луны. Известен ролями в фильмах "Усатый нянь", "Ленин в Париже", "Тайна Снежной королевы", "Привал странников", "Корпус генерала Шубникова" и многих других. Сейчас артисту 69 лет.
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КультураСергей ПрохановТеатр ЛуныТеатрНовости культурыРоссияОбщество
 
 
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