https://ria.ru/20220721/prokhanov-1803993819.html
Сергей Проханов попал в больницу
Сергей Проханов попал в больницу - РИА Новости, 21.07.2022
Сергей Проханов попал в больницу
Актера и основателя Театра Луны Сергея Проханова госпитализировали в Москве из-за желудочного кровотечения, рассказала РИА Новости пресс-секретарь театра Юлия... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T13:05
2022-07-21T13:05
2022-07-21T13:38
культура
сергей проханов
театр луны
театр
новости культуры
россия
общество
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Актера и основателя Театра Луны Сергея Проханова госпитализировали в Москве из-за желудочного кровотечения, рассказала РИА Новости пресс-секретарь театра Юлия Сезер.По ее словам, накануне Проханов чувствовал себя хорошо и присутствовал на премьерном показе спектакля "Баба Шанель".Сейчас его состояние стабильное, добавила собеседница агентства."Открылось кровотечение — язва желудка, сейчас этим врачи занимаются. Вроде бы все слава богу", — сказала она.Сергей Проханов — актер театра и кино, народный артист России, основатель и президент московского Театра Луны. Известен ролями в фильмах "Усатый нянь", "Ленин в Париже", "Тайна Снежной королевы", "Привал странников", "Корпус генерала Шубникова" и многих других. Сейчас артисту 69 лет.
https://ria.ru/20220720/churikova-1803785953.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей проханов, театр луны, театр, новости культуры, россия, общество
13:05 21.07.2022 (обновлено: 13:38 21.07.2022)
Сергей Проханов попал в больницу
Актер Сергей Проханов попал в больницу из-за язвы желудка