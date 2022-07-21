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В Папуа-Новой Гвинее убили 18 человек из-за межплеменной вражды - РИА Новости, 21.07.2022
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В Папуа-Новой Гвинее убили 18 человек из-за межплеменной вражды
В Папуа-Новой Гвинее убили 18 человек из-за межплеменной вражды - РИА Новости, 21.07.2022
В Папуа-Новой Гвинее убили 18 человек из-за межплеменной вражды
На фоне проходящих в Папуа-Новой Гвинее выборов накануне в одной из провинций были убиты 18 человек, а местная больница закрылась, так как дома ее персонала... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T11:32
2022-07-21T11:44
в мире
папуа-новая гвинея
порт-морсби
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. На фоне проходящих в Папуа-Новой Гвинее выборов накануне в одной из провинций были убиты 18 человек, а местная больница закрылась, так как дома ее персонала были разграблены и сожжены, сообщила в четверг газета National.Трагедия произошла в районе Поргера провинции Энга."Такого еще не было, это варварство и бесчеловечность", - приводит газета слова командира полиции провинции Джорджа Какаса.Другая местная газета Post Courier приводит подробности о том, что среди 18 убитых жителей было пять женщин. Нападение совершили люди, вооруженные мачете и топорами.По данным газеты, за последние четыре месяца в том же районе были убиты около 70 человек.Местная больница в Поргере обычно принимает две тысячи пациентов в месяц, в том числе из других городов."Больница сейчас закрыта", - подтвердил глава провинциальной полиции. Он надеется, что работа медиков возобновится после выборов, которые начались в Папуа-Новой Гвинее 4 июля и рассчитаны на срок в три недели. Результаты должны стать известны 29 июля.По словам Какаса, силы полиции в Поргере получили подкрепление и будут стремиться обеспечить безопасное голосование и уже туда доставили урны для голосования.На восстановление порядка в провинции полиции отвели 60 дней, сообщает Post Courier.Вместе с тем, как передал австралийский телеканал ABC, полиция в поселении для беженцев в Порт-Морсби - столицы Папуа-Новой Гвинеи, открыла огонь по толпе пришедших голосовать жителей, но выражавших недовольство задержкой в четыре часа. Убита, в частности, мать годовалого ребенка выстрелом в спину при попытке бежать с места происшествия."В полицию бросали камни, и для разгона неуправляемой толпы было применено оружие", - приводит ABC заявление полиции. Проводится расследование по поводу случившегося.В 2017 году во время прошлых выборов в Папуа-Новой Гвинеи от вспышек насилия погибли около 200 человек.
https://ria.ru/20220715/shri-lanka-1802529030.html
https://ria.ru/20220718/evropa-1803319807.html
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в мире, папуа-новая гвинея, порт-морсби
11:32 21.07.2022 (обновлено: 11:44 21.07.2022)
 
В Папуа-Новой Гвинее убили 18 человек из-за межплеменной вражды

National: в Папуа-Новой Гвинее жертвами межплеменной вражды стали 18 человек

© Фото : Marc DozierПапуа-Новая Гвинея
Папуа-Новая Гвинея - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© Фото : Marc Dozier
Папуа-Новая Гвинея. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. На фоне проходящих в Папуа-Новой Гвинее выборов накануне в одной из провинций были убиты 18 человек, а местная больница закрылась, так как дома ее персонала были разграблены и сожжены, сообщила в четверг газета National.
Трагедия произошла в районе Поргера провинции Энга.
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"Такого еще не было, это варварство и бесчеловечность", - приводит газета слова командира полиции провинции Джорджа Какаса.
"Причастные к этому преступники и оппортунисты теперь нападают на невинных людей", - сказал Какас. Вместе с тем, он отрицает, что массовое убийство связано с выборами, и его причиной названа межплеменная вражда в городе Палам и районе Поргера.
Другая местная газета Post Courier приводит подробности о том, что среди 18 убитых жителей было пять женщин. Нападение совершили люди, вооруженные мачете и топорами.
По данным газеты, за последние четыре месяца в том же районе были убиты около 70 человек.
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Местная больница в Поргере обычно принимает две тысячи пациентов в месяц, в том числе из других городов.
"Больница сейчас закрыта", - подтвердил глава провинциальной полиции. Он надеется, что работа медиков возобновится после выборов, которые начались в Папуа-Новой Гвинее 4 июля и рассчитаны на срок в три недели. Результаты должны стать известны 29 июля.
По словам Какаса, силы полиции в Поргере получили подкрепление и будут стремиться обеспечить безопасное голосование и уже туда доставили урны для голосования.
На восстановление порядка в провинции полиции отвели 60 дней, сообщает Post Courier.
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Вместе с тем, как передал австралийский телеканал ABC, полиция в поселении для беженцев в Порт-Морсби - столицы Папуа-Новой Гвинеи, открыла огонь по толпе пришедших голосовать жителей, но выражавших недовольство задержкой в четыре часа. Убита, в частности, мать годовалого ребенка выстрелом в спину при попытке бежать с места происшествия.
"В полицию бросали камни, и для разгона неуправляемой толпы было применено оружие", - приводит ABC заявление полиции. Проводится расследование по поводу случившегося.
В 2017 году во время прошлых выборов в Папуа-Новой Гвинеи от вспышек насилия погибли около 200 человек.
 
В миреПапуа-Новая ГвинеяПорт-Морсби
 
 
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