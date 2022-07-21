https://ria.ru/20220721/proisshestvie-1803966348.html

В Папуа-Новой Гвинее убили 18 человек из-за межплеменной вражды

В Папуа-Новой Гвинее убили 18 человек из-за межплеменной вражды - РИА Новости, 21.07.2022

В Папуа-Новой Гвинее убили 18 человек из-за межплеменной вражды

На фоне проходящих в Папуа-Новой Гвинее выборов накануне в одной из провинций были убиты 18 человек, а местная больница закрылась, так как дома ее персонала... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T11:32

2022-07-21T11:32

2022-07-21T11:44

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папуа-новая гвинея

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. На фоне проходящих в Папуа-Новой Гвинее выборов накануне в одной из провинций были убиты 18 человек, а местная больница закрылась, так как дома ее персонала были разграблены и сожжены, сообщила в четверг газета National.Трагедия произошла в районе Поргера провинции Энга."Такого еще не было, это варварство и бесчеловечность", - приводит газета слова командира полиции провинции Джорджа Какаса.Другая местная газета Post Courier приводит подробности о том, что среди 18 убитых жителей было пять женщин. Нападение совершили люди, вооруженные мачете и топорами.По данным газеты, за последние четыре месяца в том же районе были убиты около 70 человек.Местная больница в Поргере обычно принимает две тысячи пациентов в месяц, в том числе из других городов."Больница сейчас закрыта", - подтвердил глава провинциальной полиции. Он надеется, что работа медиков возобновится после выборов, которые начались в Папуа-Новой Гвинее 4 июля и рассчитаны на срок в три недели. Результаты должны стать известны 29 июля.По словам Какаса, силы полиции в Поргере получили подкрепление и будут стремиться обеспечить безопасное голосование и уже туда доставили урны для голосования.На восстановление порядка в провинции полиции отвели 60 дней, сообщает Post Courier.Вместе с тем, как передал австралийский телеканал ABC, полиция в поселении для беженцев в Порт-Морсби - столицы Папуа-Новой Гвинеи, открыла огонь по толпе пришедших голосовать жителей, но выражавших недовольство задержкой в четыре часа. Убита, в частности, мать годовалого ребенка выстрелом в спину при попытке бежать с места происшествия."В полицию бросали камни, и для разгона неуправляемой толпы было применено оружие", - приводит ABC заявление полиции. Проводится расследование по поводу случившегося.В 2017 году во время прошлых выборов в Папуа-Новой Гвинеи от вспышек насилия погибли около 200 человек.

https://ria.ru/20220715/shri-lanka-1802529030.html

https://ria.ru/20220718/evropa-1803319807.html

https://ria.ru/20220714/konflikt-1802319163.html

папуа-новая гвинея

порт-морсби

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в мире, папуа-новая гвинея, порт-морсби