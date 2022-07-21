https://ria.ru/20220721/prikvel-1803957251.html

Платформа HBO Max выпустила трейлер приквела к "Игре престолов"

Платформа HBO Max выпустила трейлер приквела к "Игре престолов" - РИА Новости, 21.07.2022

Платформа HBO Max выпустила трейлер приквела к "Игре престолов"

Стриминговая платформа HBO Max в среду представила у себя на YouTube-канале трейлер приквела популярного сериала "Игра престолов" House of the Dragon ("Дом... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T12:06

2022-07-21T12:06

2022-07-21T12:06

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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Стриминговая платформа HBO Max в среду представила у себя на YouTube-канале трейлер приквела популярного сериала "Игра престолов" House of the Dragon ("Дом дракона").В "Доме дракона" речь пойдет о событиях, разворачивавшихся за 200 лет до "Игры престолов", и правлении одного из великих домов Вестероса – дома Таргариенов.В октябре прошлого года платформа HBO Max представила на своей странице в Twitter первый тизер к приквелу.Телесериал "Игра престолов" был снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь Льда и Пламени". Действие романов происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.

https://ria.ru/20220720/kholop-1803764581.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

новости культуры, культура, кино и сериалы, джордж мартин, игра престолов (сериал)