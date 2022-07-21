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Платформа HBO Max выпустила трейлер приквела к "Игре престолов" - РИА Новости, 21.07.2022
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Культура
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Платформа HBO Max выпустила трейлер приквела к "Игре престолов"
Платформа HBO Max выпустила трейлер приквела к "Игре престолов" - РИА Новости, 21.07.2022
Платформа HBO Max выпустила трейлер приквела к "Игре престолов"
Стриминговая платформа HBO Max в среду представила у себя на YouTube-канале трейлер приквела популярного сериала "Игра престолов" House of the Dragon ("Дом... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T12:06
2022-07-21T12:06
культура
новости культуры
культура
кино и сериалы
джордж мартин
игра престолов (сериал)
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Стриминговая платформа HBO Max в среду представила у себя на YouTube-канале трейлер приквела популярного сериала "Игра престолов" House of the Dragon ("Дом дракона").В "Доме дракона" речь пойдет о событиях, разворачивавшихся за 200 лет до "Игры престолов", и правлении одного из великих домов Вестероса – дома Таргариенов.В октябре прошлого года платформа HBO Max представила на своей странице в Twitter первый тизер к приквелу.Телесериал "Игра престолов" был снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь Льда и Пламени". Действие романов происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.
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новости культуры, культура, кино и сериалы, джордж мартин, игра престолов (сериал)
12:06 21.07.2022
 
Платформа HBO Max выпустила трейлер приквела к "Игре престолов"

Платформа HBO Max выпустила трейлер приквела сериала "Игра престолов" House of the Dragon

© Фото : Ollie Upton/HBO Кадр из приквела "Игры престолов"
Кадр из приквела Игры престолов - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© Фото : Ollie Upton/HBO
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Стриминговая платформа HBO Max в среду представила у себя на YouTube-канале трейлер приквела популярного сериала "Игра престолов" House of the Dragon ("Дом дракона").
В "Доме дракона" речь пойдет о событиях, разворачивавшихся за 200 лет до "Игры престолов", и правлении одного из великих домов Вестероса – дома Таргариенов.
В октябре прошлого года платформа HBO Max представила на своей странице в Twitter первый тизер к приквелу.
Телесериал "Игра престолов" был снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь Льда и Пламени". Действие романов происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.
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