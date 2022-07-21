https://ria.ru/20220721/pridnestrove-1803953995.html

В МИД призвали не допустить разморозки конфликта в Приднестровье

В МИД призвали не допустить разморозки конфликта в Приднестровье - РИА Новости, 21.07.2022

В МИД призвали не допустить разморозки конфликта в Приднестровье

Действия Молдавии по блокаде Приднестровья могут привести к разморозке приднестровского конфликта, этого допустить нельзя, заявил директор второго департамента... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T10:34

2022-07-21T10:34

2022-07-21T10:52

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приднестровская молдавская республика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

нато

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МОСКВА, 21 июл-РИА Новости. Действия Молдавии по блокаде Приднестровья могут привести к разморозке приднестровского конфликта, этого допустить нельзя, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук."К сожалению, возврат к использованию элемента экономической блокады Приднестровья со стороны Украины и со стороны Молдавии способен еще больше обострить отношения между берегами Днестра и разморозить конфликт со всеми вытекающими последствиями - этого допустить никоим образом нельзя", - сказал Полищук в рамках круглого стола по теме "Участие Российской Федерации в миротворческой операции в Приднестровье. 30 лет мира и стабильности в регионе"."Вызывает также беспокойство тенденция отхода Кишинева от нейтралитета, который закреплен в конституции страны. Мы видим, как сегодня происходит сближение Молдавии с НАТО вопреки ее внеблоковому статусу", - добавил он."Мы считаем, что миссия должна продолжаться в том формате, в каком она функционирует на протяжении 30 лет. Мандат миротворческой операции четко увязывает продолжительность российского участия в ней с выходом на политические договоренности между сторонами. Как известно, до этого, к сожалению, еще очень далеко", - продолжил дипломат. По его словам, миротворческая миссия доказала свою успешность, она обеспечивает поддержание мирного диалога между Тирасполем и Кишиневом в условиях стагнации переговорного процесса. Полищук предостерег от попыток дискредитировать миротворческую миссию, отметив, что ее демонтаж может привести к прямому конфликту и возникновению очага напряженности.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.

https://ria.ru/20220622/moldaviya-1797153770.html

https://ria.ru/20220607/moldaviya-1793511047.html

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молдавия

приднестровская молдавская республика

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, молдавия, приднестровская молдавская республика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нато