10:34 21.07.2022 (обновлено: 10:52 21.07.2022)
В МИД призвали не допустить разморозки конфликта в Приднестровье
МИД России выразил обеспокоенность сближением Молдавии с НАТО и блокадой Приднестровья
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл-РИА Новости. Действия Молдавии по блокаде Приднестровья могут привести к разморозке приднестровского конфликта, этого допустить нельзя, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
"К сожалению, возврат к использованию элемента экономической блокады Приднестровья со стороны Украины и со стороны Молдавии способен еще больше обострить отношения между берегами Днестра и разморозить конфликт со всеми вытекающими последствиями - этого допустить никоим образом нельзя", - сказал Полищук в рамках круглого стола по теме "Участие Российской Федерации в миротворческой операции в Приднестровье. 30 лет мира и стабильности в регионе".
22 июня, 08:00"Решение примут на днях": что назревает в Молдавии
"Мы считаем, что миссия должна продолжаться в том формате, в каком она функционирует на протяжении 30 лет. Мандат миротворческой операции четко увязывает продолжительность российского участия в ней с выходом на политические договоренности между сторонами. Как известно, до этого, к сожалению, еще очень далеко", - продолжил дипломат. По его словам, миротворческая миссия доказала свою успешность, она обеспечивает поддержание мирного диалога между Тирасполем и Кишиневом в условиях стагнации переговорного процесса. Полищук предостерег от попыток дискредитировать миротворческую миссию, отметив, что ее демонтаж может привести к прямому конфликту и возникновению очага напряженности.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.