Рейтинг@Mail.ru
В МИД призвали не допустить разморозки конфликта в Приднестровье - РИА Новости, 21.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220721/pridnestrove-1803953995.html
В МИД призвали не допустить разморозки конфликта в Приднестровье
В МИД призвали не допустить разморозки конфликта в Приднестровье - РИА Новости, 21.07.2022
В МИД призвали не допустить разморозки конфликта в Приднестровье
Действия Молдавии по блокаде Приднестровья могут привести к разморозке приднестровского конфликта, этого допустить нельзя, заявил директор второго департамента... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T10:34
2022-07-21T10:52
в мире
россия
молдавия
приднестровская молдавская республика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788649057_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5cdfeec4e0817991c565b3381b681f71.jpg
МОСКВА, 21 июл-РИА Новости. Действия Молдавии по блокаде Приднестровья могут привести к разморозке приднестровского конфликта, этого допустить нельзя, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук."К сожалению, возврат к использованию элемента экономической блокады Приднестровья со стороны Украины и со стороны Молдавии способен еще больше обострить отношения между берегами Днестра и разморозить конфликт со всеми вытекающими последствиями - этого допустить никоим образом нельзя", - сказал Полищук в рамках круглого стола по теме "Участие Российской Федерации в миротворческой операции в Приднестровье. 30 лет мира и стабильности в регионе"."Вызывает также беспокойство тенденция отхода Кишинева от нейтралитета, который закреплен в конституции страны. Мы видим, как сегодня происходит сближение Молдавии с НАТО вопреки ее внеблоковому статусу", - добавил он."Мы считаем, что миссия должна продолжаться в том формате, в каком она функционирует на протяжении 30 лет. Мандат миротворческой операции четко увязывает продолжительность российского участия в ней с выходом на политические договоренности между сторонами. Как известно, до этого, к сожалению, еще очень далеко", - продолжил дипломат. По его словам, миротворческая миссия доказала свою успешность, она обеспечивает поддержание мирного диалога между Тирасполем и Кишиневом в условиях стагнации переговорного процесса. Полищук предостерег от попыток дискредитировать миротворческую миссию, отметив, что ее демонтаж может привести к прямому конфликту и возникновению очага напряженности.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
https://ria.ru/20220622/moldaviya-1797153770.html
https://ria.ru/20220607/moldaviya-1793511047.html
россия
молдавия
приднестровская молдавская республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788649057_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_2cf8404bd3ee382ed241d1c7ddbb9950.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, молдавия, приднестровская молдавская республика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нато
10:34 21.07.2022 (обновлено: 10:52 21.07.2022)
 
В МИД призвали не допустить разморозки конфликта в Приднестровье

МИД России выразил обеспокоенность сближением Молдавии с НАТО и блокадой Приднестровья

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл-РИА Новости. Действия Молдавии по блокаде Приднестровья могут привести к разморозке приднестровского конфликта, этого допустить нельзя, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
"К сожалению, возврат к использованию элемента экономической блокады Приднестровья со стороны Украины и со стороны Молдавии способен еще больше обострить отношения между берегами Днестра и разморозить конфликт со всеми вытекающими последствиями - этого допустить никоим образом нельзя", - сказал Полищук в рамках круглого стола по теме "Участие Российской Федерации в миротворческой операции в Приднестровье. 30 лет мира и стабильности в регионе".
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Молдавии Майя Санду на пресс-конференции по итогам встречи в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
22 июня, 08:00
"Решение примут на днях": что назревает в Молдавии
"Вызывает также беспокойство тенденция отхода Кишинева от нейтралитета, который закреплен в конституции страны. Мы видим, как сегодня происходит сближение Молдавии с НАТО вопреки ее внеблоковому статусу", - добавил он.
"Мы считаем, что миссия должна продолжаться в том формате, в каком она функционирует на протяжении 30 лет. Мандат миротворческой операции четко увязывает продолжительность российского участия в ней с выходом на политические договоренности между сторонами. Как известно, до этого, к сожалению, еще очень далеко", - продолжил дипломат. По его словам, миротворческая миссия доказала свою успешность, она обеспечивает поддержание мирного диалога между Тирасполем и Кишиневом в условиях стагнации переговорного процесса. Полищук предостерег от попыток дискредитировать миротворческую миссию, отметив, что ее демонтаж может привести к прямому конфликту и возникновению очага напряженности.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
7 июня, 08:00
Приднестровью показали на дверь. Что началось в Молдавии
 
В миреРоссияМолдавияПриднестровская Молдавская РеспубликаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)НАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала