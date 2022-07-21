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МИД Приднестровья предупредил Молдавию о риске войны - РИА Новости, 21.07.2022
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МИД Приднестровья предупредил Молдавию о риске войны
МИД Приднестровья предупредил Молдавию о риске войны - РИА Новости, 21.07.2022
МИД Приднестровья предупредил Молдавию о риске войны
Возможный выход Молдавии из соглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье может привести к военным действиям, заявил в... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T03:20
2022-07-21T10:44
в мире
молдавия
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ТИРАСПОЛЬ, 21 июл — РИА Новости. Возможный выход Молдавии из соглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье может привести к военным действиям, заявил в интервью РИА Новости глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев.В четверг исполняется 30 лет с момента подписания соглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье: подписи под документом 21 июля 1992 года поставили президент России Борис Ельцин и лидер Молдавии Мирча Снегур. В рамках соглашения удалось добиться прекращения огня, 29 июля в регионе разместили совместные миротворческие силы.Глава МИД отметил, что миротворческая миссия из российских и приднестровских сил остается "единственным эффективным средством, способным обеспечить мир и физическую безопасность полумиллионного населения Приднестровья, включающего более 220 тысяч граждан России".Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки Кишинева силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной ему территорией.
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в мире, молдавия
03:20 21.07.2022 (обновлено: 10:44 21.07.2022)
 
МИД Приднестровья предупредил Молдавию о риске войны

Глава МИД Приднестровья Игнатьев предупредил Молдавию о риске военных действий

© Фото : МВД ПМРБлокпост в Приднестровье
Блокпост в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© Фото : МВД ПМР
Блокпост в Приднестровье. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 21 июл — РИА Новости. Возможный выход Молдавии из соглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье может привести к военным действиям, заявил в интервью РИА Новости глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев.
В четверг исполняется 30 лет с момента подписания соглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье: подписи под документом 21 июля 1992 года поставили президент России Борис Ельцин и лидер Молдавии Мирча Снегур. В рамках соглашения удалось добиться прекращения огня, 29 июля в регионе разместили совместные миротворческие силы.

"Если РМ (Республика Молдова) юридически осуществит выход из соглашения от 21 июля 1992 года, такой деструктивный шаг может послужить предпосылкой к военным действиям, поскольку возвращает ситуацию к конфликтному состоянию между Молдовой и Приднестровьем", — сказал Игнатьев.

Глава МИД отметил, что миротворческая миссия из российских и приднестровских сил остается "единственным эффективным средством, способным обеспечить мир и физическую безопасность полумиллионного населения Приднестровья, включающего более 220 тысяч граждан России".
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки Кишинева силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной ему территорией.
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