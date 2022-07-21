https://ria.ru/20220721/pridnestrove-1803922680.html

МИД Приднестровья предупредил Молдавию о риске войны

МИД Приднестровья предупредил Молдавию о риске войны - РИА Новости, 21.07.2022

МИД Приднестровья предупредил Молдавию о риске войны

Возможный выход Молдавии из соглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье может привести к военным действиям, заявил в... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T03:20

2022-07-21T03:20

2022-07-21T10:44

в мире

молдавия

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ТИРАСПОЛЬ, 21 июл — РИА Новости. Возможный выход Молдавии из соглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье может привести к военным действиям, заявил в интервью РИА Новости глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев.В четверг исполняется 30 лет с момента подписания соглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье: подписи под документом 21 июля 1992 года поставили президент России Борис Ельцин и лидер Молдавии Мирча Снегур. В рамках соглашения удалось добиться прекращения огня, 29 июля в регионе разместили совместные миротворческие силы.Глава МИД отметил, что миротворческая миссия из российских и приднестровских сил остается "единственным эффективным средством, способным обеспечить мир и физическую безопасность полумиллионного населения Приднестровья, включающего более 220 тысяч граждан России".Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки Кишинева силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной ему территорией.

https://ria.ru/20220627/moldaviya-1798480028.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, молдавия