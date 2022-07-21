03:20 21.07.2022 (обновлено: 10:44 21.07.2022)
МИД Приднестровья предупредил Молдавию о риске войны
Глава МИД Приднестровья Игнатьев предупредил Молдавию о риске военных действий
© Фото : МВД ПМРБлокпост в Приднестровье
© Фото : МВД ПМР
Блокпост в Приднестровье. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 21 июл — РИА Новости. Возможный выход Молдавии из соглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье может привести к военным действиям, заявил в интервью РИА Новости глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев.
В четверг исполняется 30 лет с момента подписания соглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье: подписи под документом 21 июля 1992 года поставили президент России Борис Ельцин и лидер Молдавии Мирча Снегур. В рамках соглашения удалось добиться прекращения огня, 29 июля в регионе разместили совместные миротворческие силы.
"Если РМ (Республика Молдова) юридически осуществит выход из соглашения от 21 июля 1992 года, такой деструктивный шаг может послужить предпосылкой к военным действиям, поскольку возвращает ситуацию к конфликтному состоянию между Молдовой и Приднестровьем", — сказал Игнатьев.
Глава МИД отметил, что миротворческая миссия из российских и приднестровских сил остается "единственным эффективным средством, способным обеспечить мир и физическую безопасность полумиллионного населения Приднестровья, включающего более 220 тысяч граждан России".
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки Кишинева силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной ему территорией.