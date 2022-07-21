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Аксенов предложил называть улицы именами погибших в спецоперации крымчан
Аксенов предложил называть улицы именами погибших в спецоперации крымчан - РИА Новости, 21.07.2022
Аксенов предложил называть улицы именами погибших в спецоперации крымчан
Глава Крыма Сергей Аксенов предложил увековечивать память военных, погибших в ходе спецоперации, называя их именами новые улицы и скверы. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T20:00
2022-07-21T20:00
2022-07-21T20:00
специальная военная операция на украине
общество
россия
евпатория
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил увековечивать память военных, погибших в ходе спецоперации, называя их именами новые улицы и скверы."В рамках благоустройства как совет и рекомендация главам администраций – принимать меры для увековечивания памяти ребят, которые не вернулись со специальной военной операции. Они все – герои, не только кому звание Героя России присвоено. Гордимся нашими крымчанами, которые выполняли долг… Новые улицы, скверы, установка бюстов", – сказал Аксенов в ходе совещания по благоустройству Евпатории.Он отметил, что семьи погибших в спецоперации крымчан и раненые должны быть окружены заботой.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, евпатория, сергей аксенов (политик)
Аксенов предложил называть улицы именами погибших в спецоперации крымчан
Аксенов предложил называть новые улицы именами погибших в спецоперации жителей Крыма