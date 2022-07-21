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Аксенов предложил называть улицы именами погибших в спецоперации крымчан - РИА Новости, 21.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220721/predlozhenie-1804134054.html
Аксенов предложил называть улицы именами погибших в спецоперации крымчан
Аксенов предложил называть улицы именами погибших в спецоперации крымчан - РИА Новости, 21.07.2022
Аксенов предложил называть улицы именами погибших в спецоперации крымчан
Глава Крыма Сергей Аксенов предложил увековечивать память военных, погибших в ходе спецоперации, называя их именами новые улицы и скверы. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T20:00
2022-07-21T20:00
специальная военная операция на украине
общество
россия
евпатория
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил увековечивать память военных, погибших в ходе спецоперации, называя их именами новые улицы и скверы."В рамках благоустройства как совет и рекомендация главам администраций – принимать меры для увековечивания памяти ребят, которые не вернулись со специальной военной операции. Они все – герои, не только кому звание Героя России присвоено. Гордимся нашими крымчанами, которые выполняли долг… Новые улицы, скверы, установка бюстов", – сказал Аксенов в ходе совещания по благоустройству Евпатории.Он отметил, что семьи погибших в спецоперации крымчан и раненые должны быть окружены заботой.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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общество, россия, евпатория, сергей аксенов (политик)
20:00 21.07.2022
 
Аксенов предложил называть улицы именами погибших в спецоперации крымчан

Аксенов предложил называть новые улицы именами погибших в спецоперации жителей Крыма

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил увековечивать память военных, погибших в ходе спецоперации, называя их именами новые улицы и скверы.
"В рамках благоустройства как совет и рекомендация главам администраций – принимать меры для увековечивания памяти ребят, которые не вернулись со специальной военной операции. Они все – герои, не только кому звание Героя России присвоено. Гордимся нашими крымчанами, которые выполняли долг… Новые улицы, скверы, установка бюстов", – сказал Аксенов в ходе совещания по благоустройству Евпатории.
Он отметил, что семьи погибших в спецоперации крымчан и раненые должны быть окружены заботой.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияЕвпаторияСергей Аксенов (политик)
 
 
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