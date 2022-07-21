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В Новой Москве загорелось выселенное здание - РИА Новости, 21.07.2022
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В Новой Москве загорелось выселенное здание
В Новой Москве загорелось выселенное здание - РИА Новости, 21.07.2022
В Новой Москве загорелось выселенное здание
Пожар произошел в выселенном здании в Новой Москве, сведений о пострадавших не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T19:59
2022-07-21T19:59
происшествия
кривошеино
новая москва
россия
москва
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Пожар произошел в выселенном здании в Новой Москве, сведений о пострадавших не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.В пресс-службе рассказали, что поступала заявка по адресу деревня Кривошеино, поселение Первомайское."Происходило возгорание строительного мусора на площади 50 метров квадратных. На данный момент открытое горение ликвидировано. Проливаем", - рассказал собеседник агентства.Согласно данным из открытых источников, неподалеку от деревни Кривошеино располагается заброшенный пансионат "Зорька". Уточняется, что сведений о пострадавших не поступало.
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происшествия, кривошеино, новая москва, россия, москва
19:59 21.07.2022
 
В Новой Москве загорелось выселенное здание

В Новой Москве ликвидировали открытое горение строительного мусора в выселенном здании

© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в фотобанк
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Пожар произошел в выселенном здании в Новой Москве, сведений о пострадавших не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.
В пресс-службе рассказали, что поступала заявка по адресу деревня Кривошеино, поселение Первомайское.
"Происходило возгорание строительного мусора на площади 50 метров квадратных. На данный момент открытое горение ликвидировано. Проливаем", - рассказал собеседник агентства.
Согласно данным из открытых источников, неподалеку от деревни Кривошеино располагается заброшенный пансионат "Зорька". Уточняется, что сведений о пострадавших не поступало.
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