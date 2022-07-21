https://ria.ru/20220721/pozhar-1804133627.html

В Новой Москве загорелось выселенное здание

В Новой Москве загорелось выселенное здание - РИА Новости, 21.07.2022

В Новой Москве загорелось выселенное здание

Пожар произошел в выселенном здании в Новой Москве, сведений о пострадавших не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T19:59

2022-07-21T19:59

2022-07-21T19:59

происшествия

кривошеино

новая москва

россия

москва

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Пожар произошел в выселенном здании в Новой Москве, сведений о пострадавших не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.В пресс-службе рассказали, что поступала заявка по адресу деревня Кривошеино, поселение Первомайское."Происходило возгорание строительного мусора на площади 50 метров квадратных. На данный момент открытое горение ликвидировано. Проливаем", - рассказал собеседник агентства.Согласно данным из открытых источников, неподалеку от деревни Кривошеино располагается заброшенный пансионат "Зорька". Уточняется, что сведений о пострадавших не поступало.

https://ria.ru/20220721/pozhar-1803923155.html

кривошеино

новая москва

россия

москва

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, кривошеино, новая москва, россия, москва