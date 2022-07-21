https://ria.ru/20220721/pozhar-1804133627.html
В Новой Москве загорелось выселенное здание
В Новой Москве загорелось выселенное здание - РИА Новости, 21.07.2022
В Новой Москве загорелось выселенное здание
Пожар произошел в выселенном здании в Новой Москве, сведений о пострадавших не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T19:59
2022-07-21T19:59
2022-07-21T19:59
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Пожар произошел в выселенном здании в Новой Москве, сведений о пострадавших не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.В пресс-службе рассказали, что поступала заявка по адресу деревня Кривошеино, поселение Первомайское."Происходило возгорание строительного мусора на площади 50 метров квадратных. На данный момент открытое горение ликвидировано. Проливаем", - рассказал собеседник агентства.Согласно данным из открытых источников, неподалеку от деревни Кривошеино располагается заброшенный пансионат "Зорька". Уточняется, что сведений о пострадавших не поступало.
https://ria.ru/20220721/pozhar-1803923155.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кривошеино, новая москва, россия, москва
В Новой Москве загорелось выселенное здание
В Новой Москве ликвидировали открытое горение строительного мусора в выселенном здании
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Пожар произошел в выселенном здании в Новой Москве, сведений о пострадавших не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.
В пресс-службе рассказали, что поступала заявка по адресу деревня Кривошеино
, поселение Первомайское.
"Происходило возгорание строительного мусора на площади 50 метров квадратных. На данный момент открытое горение ликвидировано. Проливаем", - рассказал собеседник агентства.
Согласно данным из открытых источников, неподалеку от деревни Кривошеино располагается заброшенный пансионат "Зорька". Уточняется, что сведений о пострадавших не поступало.