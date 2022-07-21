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В Словении к тушению лесных пожаров привлекли более тысячи человек
В Словении к тушению лесных пожаров привлекли более тысячи человек - РИА Новости, 21.07.2022
В Словении к тушению лесных пожаров привлекли более тысячи человек
Лесные пожары в регионе Крас в Словении за неделю не потушены, в ликвидации огня к четвергу участвуют уже свыше тысячи пожарных и спасателей, подключились... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T17:07
2022-07-21T17:07
2022-07-21T17:08
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словакия
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ми-8 амтш
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БЕЛГРАД, 21 июл – РИА Новости. Лесные пожары в регионе Крас в Словении за неделю не потушены, в ликвидации огня к четвергу участвуют уже свыше тысячи пожарных и спасателей, подключились вооруженные силы и авиация, помощь оказывают Словакия и Хорватия, сообщают власти страны.Лесные пожары в регионе Крас на юго-западе Словении перешли с территории соседней Италии около шести дней назад. Им способствовал ветер и высокие температуры в Балканском регионе - свыше 35 градусов, площадь охваченного огнем леса оценивается в около 1 тысячи гектаров.Премьер Словении Роберт Голоб, который выехал в охваченный пожарами регион, подчеркнул, что до сих пор не сгорело ни одного дома, из населенных пунктов эвакуированы 400 человек."В воздухе у нас сейчас три вертолета армии Словении, австрийский вертолет, вертолет из Словакии, вертолет МВД. На земле около 1,1 тысячи пожарных", - разместила пресс-служба кабмина в Twitter заявление министра обороны Марьяна Шареца, который назвал ситуацию "очень серьезной". На месте развернут оперативный военно-гражданский штаб.Словакия ранее направила в Словению военный вертолет Black Hawk UH-60M с емкостью для тушения пожаров, Хорватия – самолет Canadair CL-415 и вертолет с противопожарным оборудованием Ми-8 МТВ. Тушение в четверг продолжается весь день.
https://ria.ru/20220720/ispaniya-1803790738.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, словения, хорватия, словакия, марьян шарец, sikorsky uh-60 black hawk, ми-8 амтш
17:07 21.07.2022 (обновлено: 17:08 21.07.2022)
В Словении к тушению лесных пожаров привлекли более тысячи человек
В тушении огня в Словении участвуют свыше тысячи пожарных, военных и авиация