https://ria.ru/20220721/pozhar-1803917038.html

Спасатели локализовали пожар в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве

Спасатели локализовали пожар в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве - РИА Новости, 21.07.2022

Спасатели локализовали пожар в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве

Пожар на крыше жилого дома на Ленинском проспекте в Москве локализован на площади 1000 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T01:01

2022-07-21T01:01

2022-07-21T01:44

происшествия

москва

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Пожар на крыше жилого дома на Ленинском проспекте в Москве локализован на площади 1000 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России.Пожар произошел в доме №40 по Ленинскому проспекту поздно вечером в среду. По данным МЧС, площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. Спасатели эвакуировали из горящего дома порядка 400 человек, из лифта спасен один. На месте пожара развернули оперативный штаб. В тушении пожара, по последним данным МЧС, принимают участие 142 человека, 44 единицы техники и вертолет Московского авиационного центра."В 00:52 локализация на площади 1000 квадратных метров", - говорится в пресс-службе МЧС РФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20220711/tatarstan-1801780763.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, москва