Рейтинг@Mail.ru
Спасатели локализовали пожар в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве - РИА Новости, 21.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220721/pozhar-1803917038.html
Спасатели локализовали пожар в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве
Спасатели локализовали пожар в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве - РИА Новости, 21.07.2022
Спасатели локализовали пожар в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве
Пожар на крыше жилого дома на Ленинском проспекте в Москве локализован на площади 1000 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T01:01
2022-07-21T01:44
происшествия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1803918902_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_3f0ac6c521fbd1066b89f6d2da469201.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Пожар на крыше жилого дома на Ленинском проспекте в Москве локализован на площади 1000 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России.Пожар произошел в доме №40 по Ленинскому проспекту поздно вечером в среду. По данным МЧС, площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. Спасатели эвакуировали из горящего дома порядка 400 человек, из лифта спасен один. На месте пожара развернули оперативный штаб. В тушении пожара, по последним данным МЧС, принимают участие 142 человека, 44 единицы техники и вертолет Московского авиационного центра."В 00:52 локализация на площади 1000 квадратных метров", - говорится в пресс-службе МЧС РФ.
https://radiosputnik.ria.ru/20220711/tatarstan-1801780763.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1803918902_102:0:1062:720_1920x0_80_0_0_102c7670fc336670ba75c6b1f93ed9c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
01:01 21.07.2022 (обновлено: 01:44 21.07.2022)
 
Спасатели локализовали пожар в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве

Спасатели локализовали пожар на крыше жилого дома на Ленинском проспекте в Москве

© МЧС РФ Главное управление по г. МосквеПожар на Ленинском проспекте в Москве
Пожар на Ленинском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© МЧС РФ Главное управление по г. Москве
Пожар на Ленинском проспекте в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Пожар на крыше жилого дома на Ленинском проспекте в Москве локализован на площади 1000 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России.
Пожар произошел в доме №40 по Ленинскому проспекту поздно вечером в среду. По данным МЧС, площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. Спасатели эвакуировали из горящего дома порядка 400 человек, из лифта спасен один. На месте пожара развернули оперативный штаб. В тушении пожара, по последним данным МЧС, принимают участие 142 человека, 44 единицы техники и вертолет Московского авиационного центра.
Сотрудник ГИБДД - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
11 июля, 18:06В России
В Татарстане полицейский спас женщин во время пожара
"В 00:52 локализация на площади 1000 квадратных метров", - говорится в пресс-службе МЧС РФ.
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала