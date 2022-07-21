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Спасатели локализовали пожар в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве
Спасатели локализовали пожар в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве - РИА Новости, 21.07.2022
Спасатели локализовали пожар в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве
Пожар на крыше жилого дома на Ленинском проспекте в Москве локализован на площади 1000 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T01:01
2022-07-21T01:01
2022-07-21T01:44
происшествия
москва
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Пожар на крыше жилого дома на Ленинском проспекте в Москве локализован на площади 1000 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России.Пожар произошел в доме №40 по Ленинскому проспекту поздно вечером в среду. По данным МЧС, площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. Спасатели эвакуировали из горящего дома порядка 400 человек, из лифта спасен один. На месте пожара развернули оперативный штаб. В тушении пожара, по последним данным МЧС, принимают участие 142 человека, 44 единицы техники и вертолет Московского авиационного центра."В 00:52 локализация на площади 1000 квадратных метров", - говорится в пресс-службе МЧС РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
01:01 21.07.2022 (обновлено: 01:44 21.07.2022)
Спасатели локализовали пожар в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве
Спасатели локализовали пожар на крыше жилого дома на Ленинском проспекте в Москве