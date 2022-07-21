https://ria.ru/20220721/pomosch-1804120277.html

Херсонская область получила от России 350 тонн медикаментов

Херсонская область получила от России 350 тонн медикаментов - РИА Новости, 21.07.2022

Херсонская область получила от России 350 тонн медикаментов

Херсонская область получила гуманитарную помощь от России - 350 тонн медикаментов для бесплатного лечения местных жителей, сообщили журналистам в областном... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T18:51

2022-07-21T18:51

2022-07-21T18:51

специальная военная операция на украине

здоровье - общество

владимир путин

михаил мурашко

россия

херсонская область

херсон

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ХЕРСОН, 21 июл - РИА Новости. Херсонская область получила гуманитарную помощь от России - 350 тонн медикаментов для бесплатного лечения местных жителей, сообщили журналистам в областном департаменте здравоохранения.Начальник департамента здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев от лица всех жителей Херсонщины поблагодарил президента России Владимира Путина, правительство РФ и главу Минздрава РФ Михаила Мурашко за доставку гуманитарного груза в кратчайшие сроки.В департаменте напомнили, что медучреждения Херсона и области работают в штатном режиме и оказывают бесплатное лечение всем жителям Херсонщины.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, происходит восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать частью России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

херсонская область

херсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, владимир путин, михаил мурашко, россия, херсонская область , херсон