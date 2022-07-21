Херсонская область получила от России 350 тонн медикаментов
Херсонская область получила от России 350 тонн лекарств для бесплатного лечения жителей
Лекарства. Архивное фото
ХЕРСОН, 21 июл - РИА Новости. Херсонская область получила гуманитарную помощь от России - 350 тонн медикаментов для бесплатного лечения местных жителей, сообщили журналистам в областном департаменте здравоохранения.
"Сегодня, 21 июля 2022 года, Департамент здравоохранения Херсонской области получил гуманитарную помощь от России - 350 тонн медикаментов. Все медицинские учреждения Херсонщины будут полностью снабжены необходимыми лекарственными препаратами и расходными материалами для оказания бесплатного лечения гражданам Херсонской области", - сообщили в ведомстве.
Начальник департамента здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев от лица всех жителей Херсонщины поблагодарил президента России Владимира Путина, правительство РФ и главу Минздрава РФ Михаила Мурашко за доставку гуманитарного груза в кратчайшие сроки.
В департаменте напомнили, что медучреждения Херсона и области работают в штатном режиме и оказывают бесплатное лечение всем жителям Херсонщины.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, происходит восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать частью России.