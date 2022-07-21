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Херсонская область получила от России 350 тонн медикаментов - РИА Новости, 21.07.2022
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Херсонская область получила от России 350 тонн медикаментов
Херсонская область получила от России 350 тонн медикаментов - РИА Новости, 21.07.2022
Херсонская область получила от России 350 тонн медикаментов
Херсонская область получила гуманитарную помощь от России - 350 тонн медикаментов для бесплатного лечения местных жителей, сообщили журналистам в областном... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T18:51
2022-07-21T18:51
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
владимир путин
михаил мурашко
россия
херсонская область
херсон
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ХЕРСОН, 21 июл - РИА Новости. Херсонская область получила гуманитарную помощь от России - 350 тонн медикаментов для бесплатного лечения местных жителей, сообщили журналистам в областном департаменте здравоохранения.Начальник департамента здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев от лица всех жителей Херсонщины поблагодарил президента России Владимира Путина, правительство РФ и главу Минздрава РФ Михаила Мурашко за доставку гуманитарного груза в кратчайшие сроки.В департаменте напомнили, что медучреждения Херсона и области работают в штатном режиме и оказывают бесплатное лечение всем жителям Херсонщины.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, происходит восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать частью России.
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здоровье - общество, владимир путин, михаил мурашко, россия, херсонская область , херсон
18:51 21.07.2022
 
Херсонская область получила от России 350 тонн медикаментов

Херсонская область получила от России 350 тонн лекарств для бесплатного лечения жителей

© РИА Новости / Мария МарикянЛекарства
Лекарства - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Мария Марикян
Лекарства. Архивное фото
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ХЕРСОН, 21 июл - РИА Новости. Херсонская область получила гуманитарную помощь от России - 350 тонн медикаментов для бесплатного лечения местных жителей, сообщили журналистам в областном департаменте здравоохранения.
"Сегодня, 21 июля 2022 года, Департамент здравоохранения Херсонской области получил гуманитарную помощь от России - 350 тонн медикаментов. Все медицинские учреждения Херсонщины будут полностью снабжены необходимыми лекарственными препаратами и расходными материалами для оказания бесплатного лечения гражданам Херсонской области", - сообщили в ведомстве.
Начальник департамента здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев от лица всех жителей Херсонщины поблагодарил президента России Владимира Путина, правительство РФ и главу Минздрава РФ Михаила Мурашко за доставку гуманитарного груза в кратчайшие сроки.
В департаменте напомнили, что медучреждения Херсона и области работают в штатном режиме и оказывают бесплатное лечение всем жителям Херсонщины.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, происходит восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать частью России.
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Специальная военная операция на УкраинеЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинМихаил МурашкоРоссияХерсонская областьХерсон
 
 
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