https://ria.ru/20220721/politika-1803829818.html

"Пути назад нет". У России хотят отобрать Арктику

"Пути назад нет". У России хотят отобрать Арктику - РИА Новости, 21.07.2022

"Пути назад нет". У России хотят отобрать Арктику

После вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс в зоне риска окажется Арктика, уверены эксперты. России будет все сложнее договариваться с... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T08:00

2022-07-21T08:00

2022-07-21T09:52

россия

арктика

нато

арктический совет

норвегия

шпицберген

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости, Ренат Абдуллин. После вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс в зоне риска окажется Арктика, уверены эксперты. России будет все сложнее договариваться с другими заинтересованными сторонами, в том числе финнами и шведами. О новом витке противостояния в регионе — в материале РИА Новости.Арктическая заморозкаМосква в июле приостановила действие меморандумов с Северным советом министров (ССМ), куда входят Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция. Ранее планировали создать информационные бюро ССМ в Санкт-Петербурге и Калининграде. Теперь Россия от этого отказалась — в качестве ответной меры на недружественные шаги североевропейских государств.Однако еще в марте под угрозой оказалась работа более важной структуры — Арктического совета (АС), в состав которого, помимо стран ССМ, входят Канада, Россия и США. Москва председательствует в организации до следующего года. А вот остальные участники решили заморозить работу.Российские чиновники подчеркнули, что речи о роспуске совета не идет и все запланированные на территории страны мероприятия будут проведены.Наблюдатели обращают внимание: со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО Россия останется единственной страной Арктического совета, не входящей в Североатлантический альянс. Если раньше внеблоковый статус Стокгольма и Хельсинки давал пространство для маневра, то теперь доминировать будет единый натовский курс, диктуемый Вашингтоном. А Белый дом настроен агрессивно — США неоднократно упрекали Москву в милитаризации Арктики, хотя сами регулярно проводят там военные учения.В прошлом году генсек НАТО Йенс Столтенберг также объяснял арктическую активность блока российским присутствием. В Москве, в свою очередь, отмечали, что Арктика — регион, где Россия и Америка могут вести дипломатический диалог. Но так было до марта 2022-го. А в апреле российские чиновники стали высказывать озабоченности по поводу военных действий НАТО. Впрочем, в условиях бойкота Западом Арктического совета обсуждать все эти противоречия приходится заочно.Споры и компромиссыПервоочередной задачей АС было взаимодействие держав региона по поддержанию экосистемы. Другая важная цель — урегулирование территориальных споров, обостренных тем, что в Арктике разведано порядка 80-90 миллиардов баррелей нефти, а Северный морской путь становится все более важной транспортной артерией. Специалисты высоко оценивают и возможности разработки новых месторождений, в том числе газовых. В условиях современного энергетического кризиса эти запасы приобретают особое значение.У всех государств, входящих в АС, в регионе есть территории, но многие до сих пор — предмет дискуссий. Например, подводный хребет Ломоносова считают своим Дания, Канада и Россия. А Оттава и Копенгаген лишь в июне 2022-го урегулировали вопрос разделения острова Ганса — для этого понадобилось почти 40 лет.Россия и Норвегия долго спорили за участок шельфа Баренцева моря площадью 150 тысяч квадратных километров. В Осло на него претендовали еще с советских времен, проблема заключалась в разнице подходов к проведению границы. В итоге в 2010-м Москва пошла на компромисс — уступила часть акватории, бывшей ранее под контролем СССР. Тогда же СМИ сообщили, что полученный норвежцами шельф как минимум на десять процентов увеличивает их предполагаемые нефтяные запасы.Еще год назад, описывая гипотетические варианты действий НАТО в Арктике, российские аналитики говорили о возможном создании форума по безопасности между альянсом и Москвой. Сейчас это выглядит невыполнимым, однако другой озвученный сценарий — расширение блока за счет Финляндии и Швеции — можно считать состоявшимся. Вопрос о новых членах по-прежнему в подвешенном состоянии, но США уже предоставили скандинавам гарантии безопасности. А значит, Стокгольм и Хельсинки в благодарность наверняка поддержат курс Вашингтона и в Арктике.Время на раздумьяТем не менее пока ситуация с остановленной работой Арктического совета скорее благоприятна для России. Как отметил в разговоре с РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра Северной Европы Института Европы РАН Валерий Журавель, Москве стоит использовать возникшую паузу, чтобы проанализировать баланс сил в Арктике и определить дополнительные меры по защите национальных интересов. При этом необходимо помнить и о иных инструментах регионального взаимодействия — например, формате "Арктического круга".Под эгидой этого условного объединения, считает эксперт, можно проводить переговоры по спорным вопросам. В работе "Арктического круга" (иногда его называют "Полярным") участвует больше стран, чем в АС, поэтому бытует точка зрения, что один формат компенсирует собой другой."В любом случае реализовать повестку в Арктике России будет сложнее. Компании, которые работали там с нашей страной и хотели инвестировать в конкретные региональные проекты, теперь уходят. Этот процесс продолжится, так что российскому руководству надо брать курс на собственные ресурсы без оглядки на участие со стороны", — подчеркивает Журавель.Вынужденные мерыВедущий эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков также уверен, что времени для оценки ситуации хватает — Финляндию и Швецию еще не приняли в НАТО. Но все говорит о том, что России станет тяжелее продвигать региональные интересы."Конечно, натовские страны хотят обойтись без Москвы. Многое будет зависеть от того, как поведут себя не только потенциальные члены, но другие игроки, в частности Норвегия", — поясняет аналитик.России удавалось поддерживать в Арктике нормальные рабочие отношения с Норвегией, несмотря на ее членство в НАТО. "После окончания холодной войны Осло и Москва пришли к взаимопониманию о том, что не надо держать силы у границ друг друга, и реализовали это. Не стоит забывать о совместном управлении на Шпицбергене и, конечно, о соглашении по разделу шельфа. Сейчас же норвежцы говорят об исходящей из России угрозе и фактически парализуют совместную деятельность. На этом фоне абсолютно не исключено, что какие-то прежние договоренности будут дезавуированы. И это не наша прихоть или инициатива, это вынужденные ответные меры, продиктованные национальными интересами", — указывает Ермаков.В то же время, добавляет Журавель, быстрое разрешение кризиса вокруг доставки российских грузов на Шпицберген говорит о нежелании Норвегии осложнять отношения с Россией.Несмотря на частности, в условиях враждебного поведения Запада формальные каналы сотрудничества и межправительственные рабочие группы перестают функционировать, отмечают эксперты. От США и их союзников стоит ожидать только более жесткого курса: если они будут следовать в едином натовском фарватере, то Москве придется пересматривать соглашения и формат взаимодействия в общих структурах.

https://ria.ru/20220304/sotrudnichestvo-1776482829.html

https://ria.ru/20220706/shpitsbergen-1800701608.html

россия

арктика

норвегия

шпицберген

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, арктика, нато, арктический совет, норвегия, шпицберген