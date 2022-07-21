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Россиянам рассказали о погоде в августе - РИА Новости, 21.07.2022
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Россиянам рассказали о погоде в августе
Россиянам рассказали о погоде в августе - РИА Новости, 21.07.2022
Россиянам рассказали о погоде в августе
Август в Центральной России не подведет и порадует солнцем и относительно жаркими днями, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T13:40
2022-07-21T13:40
общество
россия
погода
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Август в Центральной России не подведет и порадует солнцем и относительно жаркими днями, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Что касается августа, то заключительный месяц лета не подведет, и еще порадует нас и солнцем, и относительно жаркими днями", - сказал Тишковец.
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общество, россия, погода
13:40 21.07.2022
 
Россиянам рассказали о погоде в августе

Синоптик "Фобоса" Тишковец: август в Центральной России порадует солнцем и жаркими днями

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЛетний отдых
Летний отдых - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Август в Центральной России не подведет и порадует солнцем и относительно жаркими днями, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Что касается августа, то заключительный месяц лета не подведет, и еще порадует нас и солнцем, и относительно жаркими днями", - сказал Тишковец.
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