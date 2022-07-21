https://ria.ru/20220721/pogoda-1804006342.html

Россиянам рассказали о погоде в августе

Россиянам рассказали о погоде в августе - РИА Новости, 21.07.2022

Россиянам рассказали о погоде в августе

Август в Центральной России не подведет и порадует солнцем и относительно жаркими днями, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T13:40

2022-07-21T13:40

2022-07-21T13:40

общество

россия

погода

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Август в Центральной России не подведет и порадует солнцем и относительно жаркими днями, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Что касается августа, то заключительный месяц лета не подведет, и еще порадует нас и солнцем, и относительно жаркими днями", - сказал Тишковец.

https://ria.ru/20220720/griby-1803600360.html

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, погода