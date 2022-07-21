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ВСУ ракетными ударами подожгли пшеничные поля в Запорожской области

ВСУ ракетными ударами подожгли пшеничные поля в Запорожской области - РИА Новости, 21.07.2022

ВСУ ракетными ударами подожгли пшеничные поля в Запорожской области

Украинские войска ударами ракетных систем залпового огня подожгли поля с пшеницей в Пологовском районе Запорожской области, сообщили РИА Новости местные... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T11:52

2022-07-21T11:52

2022-07-21T11:54

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МЕЛИТОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Украинские войска ударами ракетных систем залпового огня подожгли поля с пшеницей в Пологовском районе Запорожской области, сообщили РИА Новости местные фермеры, предоставив агентству видеокадры."Обстреливают ракетами практически ежедневно. Пшеница на полях уже готова к сбору, но мы не можем провести уборочную из-за постоянных прилетов. Сложно посчитать, сколько гектаров уже уничтожено. Мы надеемся, что в итоге будет уничтожен не весь урожай и удастся хоть что-то собрать", - сказал РИА Новости фермер, работающий в Пологском районе. По его словам, сейчас аграрии боятся выезжать в поля, поскольку всегда есть угроза нанесения удара со стороны украинских войск.На предоставленных видеокадрах видны выгоревшие поля, часть из них пока еще не затронута огнем, но кругом стелется и поднимается дым. Возгорание травы видно также у железнодорожного полотна.Поджог украинскими войсками пшеницы происходит на фоне заявлений киевского режима и стран Запада о нехватке зерна на мировых рынках из-за невозможности его вывоза с Украины. В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.Ранее в Стамбуле прошли переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса. По их итогам министр обороны Турции Хулуси Акар заявлял, что достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле, на текущей неделе украинская и российская делегации снова встретятся в Турции для обсуждения зернового вопроса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, запорожская область, ситуация в днр и лнр