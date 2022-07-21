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Во Владивостоке рецидивист хотел сжечь полицейских из-за личной неприязни
Во Владивостоке рецидивист хотел сжечь полицейских из-за личной неприязни - РИА Новости, 21.07.2022
Во Владивостоке рецидивист хотел сжечь полицейских из-за личной неприязни
Житель Владивостока, задержанный после пожара в опорном пункте полиции, поджег сложенные у входа покрышки из-за неприязни к одному из офицеров, сообщает в... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T10:08
2022-07-21T10:08
2022-07-21T10:08
происшествия
владивосток
приморский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 21 июл - РИА Новости. Житель Владивостока, задержанный после пожара в опорном пункте полиции, поджег сложенные у входа покрышки из-за неприязни к одному из офицеров, сообщает в четверг СУСК по Приморскому краю.В краевом УМВД РИА Новости ранее сообщали, что в ночь на 15 июля в помещении опорного пункта полиции на улице Сахалинская, 56 произошел пожар, его оперативно потушили, никто не пострадал.В четверг УМВД объявило, что по подозрению в поджоге задержан 51-летний ранее неоднократно судимый житель Владивостока, который не стал отрицать свою вину. Возбуждено дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". "Предварительно установлено, что мотивом преступления стали личные неприязненные отношения с одним из полицейских, которого на момент совершения преступных деяний в помещении не было", - отмечает следствие.По данным СУСК, задержанный признался, что пункт поджег именно он. "Гражданин разместил у входа в участковый пункт автомобильные покрышки и поджег их. В результате произошло возгорание помещения, где в этот момент находились сотрудники полиции. Людям удалось выбраться из горящего помещения через окна", - говорится в релизе.
https://ria.ru/20220429/arest-1786213761.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владивосток, приморский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф)
Во Владивостоке рецидивист хотел сжечь полицейских из-за личной неприязни
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