Рейтинг@Mail.ru
Во Владивостоке рецидивист хотел сжечь полицейских из-за личной неприязни - РИА Новости, 21.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220721/podzhog-1803948145.html
Во Владивостоке рецидивист хотел сжечь полицейских из-за личной неприязни
Во Владивостоке рецидивист хотел сжечь полицейских из-за личной неприязни - РИА Новости, 21.07.2022
Во Владивостоке рецидивист хотел сжечь полицейских из-за личной неприязни
Житель Владивостока, задержанный после пожара в опорном пункте полиции, поджег сложенные у входа покрышки из-за неприязни к одному из офицеров, сообщает в... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T10:08
2022-07-21T10:08
происшествия
владивосток
приморский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_d1b54acf0636c4f179e0a7180d6cae89.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 21 июл - РИА Новости. Житель Владивостока, задержанный после пожара в опорном пункте полиции, поджег сложенные у входа покрышки из-за неприязни к одному из офицеров, сообщает в четверг СУСК по Приморскому краю.В краевом УМВД РИА Новости ранее сообщали, что в ночь на 15 июля в помещении опорного пункта полиции на улице Сахалинская, 56 произошел пожар, его оперативно потушили, никто не пострадал.В четверг УМВД объявило, что по подозрению в поджоге задержан 51-летний ранее неоднократно судимый житель Владивостока, который не стал отрицать свою вину. Возбуждено дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". "Предварительно установлено, что мотивом преступления стали личные неприязненные отношения с одним из полицейских, которого на момент совершения преступных деяний в помещении не было", - отмечает следствие.По данным СУСК, задержанный признался, что пункт поджег именно он. "Гражданин разместил у входа в участковый пункт автомобильные покрышки и поджег их. В результате произошло возгорание помещения, где в этот момент находились сотрудники полиции. Людям удалось выбраться из горящего помещения через окна", - говорится в релизе.
https://ria.ru/20220429/arest-1786213761.html
владивосток
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_148a8d4cc58b61ca35837dfd861ca965.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владивосток, приморский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф)
10:08 21.07.2022
 
Во Владивостоке рецидивист хотел сжечь полицейских из-за личной неприязни

Во Владивостоке задержали мужчину, пытавшегося сжечь полицейских из-за личной неприязни

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 21 июл - РИА Новости. Житель Владивостока, задержанный после пожара в опорном пункте полиции, поджег сложенные у входа покрышки из-за неприязни к одному из офицеров, сообщает в четверг СУСК по Приморскому краю.
В краевом УМВД РИА Новости ранее сообщали, что в ночь на 15 июля в помещении опорного пункта полиции на улице Сахалинская, 56 произошел пожар, его оперативно потушили, никто не пострадал.
В четверг УМВД объявило, что по подозрению в поджоге задержан 51-летний ранее неоднократно судимый житель Владивостока, который не стал отрицать свою вину. Возбуждено дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". "Предварительно установлено, что мотивом преступления стали личные неприязненные отношения с одним из полицейских, которого на момент совершения преступных деяний в помещении не было", - отмечает следствие.
По данным СУСК, задержанный признался, что пункт поджег именно он. "Гражданин разместил у входа в участковый пункт автомобильные покрышки и поджег их. В результате произошло возгорание помещения, где в этот момент находились сотрудники полиции. Людям удалось выбраться из горящего помещения через окна", - говорится в релизе.
Наручники - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
29 апреля, 17:38
В Москве арестовали мужчину, который сжег девять машин, сливая бензин
 
ПроисшествияВладивостокПриморский крайМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала