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Площадь пожара на Ленинском проспекте составляет тысячу "квадратов"
Площадь пожара на Ленинском проспекте составляет тысячу "квадратов" - РИА Новости, 21.07.2022
Площадь пожара на Ленинском проспекте составляет тысячу "квадратов"
Площадь пожара на Ленинском проспекте в Москве, где горит крыша жилого дома, составляет 1000 квадратных метров, пожар тушат более 100 человек, сообщает... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T00:12
2022-07-21T00:12
2022-07-21T09:04
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Площадь пожара на Ленинском проспекте в Москве, где горит крыша жилого дома, составляет 1000 квадратных метров, пожар тушат более 100 человек, сообщает пресс-служба МЧС России.Ранее МЧС России сообщало, что пожар произошел в доме №40 по Ленинскому проспекту. Корреспондент РИА Новости передавал, что дым наблюдался даже на проезжей части."По уточнённым данным, площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. К тушению пожара привлечено 128 человек и 38 единиц техники", - говорится в сообщении.Информация о пострадавших не поступала.
https://ria.ru/20220720/vodosnabzhenie-1803613317.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
00:12 21.07.2022 (обновлено: 09:04 21.07.2022)
Площадь пожара на Ленинском проспекте составляет тысячу "квадратов"
Площадь пожара на Ленинском проспекте в Москве составляет тысячу квадратных метров