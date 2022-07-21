https://ria.ru/20220721/ploschad-1803914386.html

Площадь пожара на Ленинском проспекте составляет тысячу "квадратов"

Площадь пожара на Ленинском проспекте составляет тысячу "квадратов" - РИА Новости, 21.07.2022

Площадь пожара на Ленинском проспекте составляет тысячу "квадратов"

Площадь пожара на Ленинском проспекте в Москве, где горит крыша жилого дома, составляет 1000 квадратных метров, пожар тушат более 100 человек, сообщает... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T00:12

2022-07-21T00:12

2022-07-21T09:04

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Площадь пожара на Ленинском проспекте в Москве, где горит крыша жилого дома, составляет 1000 квадратных метров, пожар тушат более 100 человек, сообщает пресс-служба МЧС России.Ранее МЧС России сообщало, что пожар произошел в доме №40 по Ленинскому проспекту. Корреспондент РИА Новости передавал, что дым наблюдался даже на проезжей части."По уточнённым данным, площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. К тушению пожара привлечено 128 человек и 38 единиц техники", - говорится в сообщении.Информация о пострадавших не поступала.

https://ria.ru/20220720/vodosnabzhenie-1803613317.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)