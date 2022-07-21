19:10 21.07.2022 (обновлено: 22:44 21.07.2022)
"Хотят убить двух зайцев": в Китае раскрыли план США в Европе
Global Times: США пытаются одновременно сдержать Россию и Евросоюз при помощи санкций
© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. США пытаются "убить двух зайцев одним выстрелом", пытаясь при помощи санкционной политики одновременно ослабить Россию и страны Евросоюза, пишет китайское издание Global Times.
Как отметил автор статьи, российской экономике удается выдерживать санкционный удар, тогда как ЕС страдает от нехватки энергоносителей, взрывного роста цен и снижения темпов экономического развития.
"С одной стороны, Вашингтон использует Брюссель, чтобы ослабить Москву, а с другой — он использует Москву, чтобы контролировать Брюссель. <…> США сделали большое состояние на украинском конфликте и сумели заставить Европейский союз пойти у себя на поводу", — подчеркнул он.
По мнению обозревателя, Америка, по сути, держит Европу в заложниках, пренебрегая ее интересами и при этом обогащаясь за чужой счет.
"В Евросоюзе вполне в состоянии понять, что это не Россия не может существовать без Европы, а Европа не может без России. Введенные санкции возвращаются бумерангом. В конце концов, именно европейцы расплачиваются за принятые политиками решения", — говорится в публикации.
Именно поэтому Брюссель принял решение ослабить некоторые введенные ограничительные меры, несмотря на подготовку новых санкционных пакетов. Так проявляется дилемма, стоящая перед Евросоюзом, который не может перестать поддерживать США, но при этом сталкивается с ужасающими экономическими последствиями, заключил журналист.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту цен на продукты питания и топливо.