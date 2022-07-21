Рейтинг@Mail.ru
"Хотят убить двух зайцев": в Китае раскрыли план США в Европе - РИА Новости, 21.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220721/plan-1804125579.html
"Хотят убить двух зайцев": в Китае раскрыли план США в Европе
"Хотят убить двух зайцев": в Китае раскрыли план США в Европе - РИА Новости, 21.07.2022
"Хотят убить двух зайцев": в Китае раскрыли план США в Европе
США пытаются "убить двух зайцев одним выстрелом", пытаясь при помощи санкционной политики одновременно ослабить Россию и страны Евросоюза, пишет китайское... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T19:10
2022-07-21T22:44
владимир путин
сша
евросоюз
санкции в отношении россии
россия
в мире
экономика
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151692/48/1516924816_0:0:2001:1126_1920x0_80_0_0_b2bdfa5082c685e08aff2e6eddf1a750.jpg
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. США пытаются "убить двух зайцев одним выстрелом", пытаясь при помощи санкционной политики одновременно ослабить Россию и страны Евросоюза, пишет китайское издание Global Times.Как отметил автор статьи, российской экономике удается выдерживать санкционный удар, тогда как ЕС страдает от нехватки энергоносителей, взрывного роста цен и снижения темпов экономического развития."С одной стороны, Вашингтон использует Брюссель, чтобы ослабить Москву, а с другой — он использует Москву, чтобы контролировать Брюссель. &lt;…&gt; США сделали большое состояние на украинском конфликте и сумели заставить Европейский союз пойти у себя на поводу", — подчеркнул он.По мнению обозревателя, Америка, по сути, держит Европу в заложниках, пренебрегая ее интересами и при этом обогащаясь за чужой счет."В Евросоюзе вполне в состоянии понять, что это не Россия не может существовать без Европы, а Европа не может без России. Введенные санкции возвращаются бумерангом. В конце концов, именно европейцы расплачиваются за принятые политиками решения", — говорится в публикации.Именно поэтому Брюссель принял решение ослабить некоторые введенные ограничительные меры, несмотря на подготовку новых санкционных пакетов. Так проявляется дилемма, стоящая перед Евросоюзом, который не может перестать поддерживать США, но при этом сталкивается с ужасающими экономическими последствиями, заключил журналист.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту цен на продукты питания и топливо.
https://ria.ru/20220719/ugroza-1803354822.html
https://ria.ru/20220721/sanktsii-1803989245.html
https://ria.ru/20220715/ssha-1802664057.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151692/48/1516924816_0:0:1629:1222_1920x0_80_0_0_3a9da138568d0ba9fcfe9f69c87acb3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, сша, евросоюз, санкции в отношении россии, россия, в мире, экономика, украина
19:10 21.07.2022 (обновлено: 22:44 21.07.2022)
 
"Хотят убить двух зайцев": в Китае раскрыли план США в Европе

Global Times: США пытаются одновременно сдержать Россию и Евросоюз при помощи санкций

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. США пытаются "убить двух зайцев одним выстрелом", пытаясь при помощи санкционной политики одновременно ослабить Россию и страны Евросоюза, пишет китайское издание Global Times.
Как отметил автор статьи, российской экономике удается выдерживать санкционный удар, тогда как ЕС страдает от нехватки энергоносителей, взрывного роста цен и снижения темпов экономического развития.
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 02:12
В США пригрозили Китаю последствиями за помощь России в обходе санкций
"С одной стороны, Вашингтон использует Брюссель, чтобы ослабить Москву, а с другой — он использует Москву, чтобы контролировать Брюссель. <…> США сделали большое состояние на украинском конфликте и сумели заставить Европейский союз пойти у себя на поводу", — подчеркнул он.
По мнению обозревателя, Америка, по сути, держит Европу в заложниках, пренебрегая ее интересами и при этом обогащаясь за чужой счет.
Флаг ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
Вчера, 12:49
Захарова: антироссийские санкции ЕС на самом деле принимаются не Брюсселем
"В Евросоюзе вполне в состоянии понять, что это не Россия не может существовать без Европы, а Европа не может без России. Введенные санкции возвращаются бумерангом. В конце концов, именно европейцы расплачиваются за принятые политиками решения", — говорится в публикации.
Именно поэтому Брюссель принял решение ослабить некоторые введенные ограничительные меры, несмотря на подготовку новых санкционных пакетов. Так проявляется дилемма, стоящая перед Евросоюзом, который не может перестать поддерживать США, но при этом сталкивается с ужасающими экономическими последствиями, заключил журналист.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту цен на продукты питания и топливо.
Флаг у посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 12:39
США ослабляют санкции из-за своих внутренних проблем, заявил эксперт
 
Владимир ПутинСШАЕвросоюзСанкции в отношении РоссииРоссияВ миреЭкономикаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала