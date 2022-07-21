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Журналист Пивоваров* подтвердил, что получал доход от Google - РИА Новости, 21.07.2022
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Журналист Пивоваров* подтвердил, что получал доход от Google
Журналист Пивоваров* подтвердил, что получал доход от Google - РИА Новости, 21.07.2022
Журналист Пивоваров* подтвердил, что получал доход от Google
Журналист Алексей Пивоваров* (включен в реестр иноагентов) подтвердил, что получал доход от компании Google и был отмечен журналистской премией "Редколлегия". РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T15:32
2022-07-21T15:35
общество
алексей пивоваров
олег кашин
россия
google
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Журналист Алексей Пивоваров* (включен в реестр иноагентов) подтвердил, что получал доход от компании Google и был отмечен журналистской премией "Редколлегия".Министерство юстиции России включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, журналистов Алексея Пивоварова* и Олега Кашина*. Позже в СМИ появилась информация, что Пивоваров* был признан иноагентом из-за рекламных доходов от Google и перевод от учредителей премии "Редколлегия"."По поводу слива о том, почему Минюст признал меня иноагентом. Да, я действительно получал рекламный доход от Гугла, как и все российские ютуберы, и разумеется, платил с него налог. И да, один из выпусков редакции был в 2020-м отмечен журналистской премией "Редколлегия" (2 тыс долларов)", - написал Пивоваров* в Telegram-канале.Журналист также подчеркнул, что вопрос: почему это признано "иностранным финансированием" - не к нему. * Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20220714/zakon-1802397942.html
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общество, алексей пивоваров, олег кашин, россия, google
15:32 21.07.2022 (обновлено: 15:35 21.07.2022)
 
Журналист Пивоваров* подтвердил, что получал доход от Google

Журналист Алексей Пивоваров* подтвердил, что получал доход от компании Google

© Фото : Youtube-канал "Редакция" Журналист Алексей Пивоваров
Журналист Алексей Пивоваров - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© Фото : Youtube-канал "Редакция"
Журналист Алексей Пивоваров. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Журналист Алексей Пивоваров* (включен в реестр иноагентов) подтвердил, что получал доход от компании Google и был отмечен журналистской премией "Редколлегия".
Министерство юстиции России включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, журналистов Алексея Пивоварова* и Олега Кашина*. Позже в СМИ появилась информация, что Пивоваров* был признан иноагентом из-за рекламных доходов от Google и перевод от учредителей премии "Редколлегия".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 12:37
Путин подписал закон об иноагентах
"По поводу слива о том, почему Минюст признал меня иноагентом. Да, я действительно получал рекламный доход от Гугла, как и все российские ютуберы, и разумеется, платил с него налог. И да, один из выпусков редакции был в 2020-м отмечен журналистской премией "Редколлегия" (2 тыс долларов)", - написал Пивоваров* в Telegram-канале.
Журналист также подчеркнул, что вопрос: почему это признано "иностранным финансированием" - не к нему.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
Сенаторы на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
8 июля, 14:18
Совет Федерации одобрил закон, обобщающий нормы об иноагентах
 
ОбществоАлексей ПивоваровОлег КашинРоссияGoogle
 
 
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