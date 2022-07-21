https://ria.ru/20220721/pivovarov-1804050592.html

Журналист Пивоваров* подтвердил, что получал доход от Google

Журналист Пивоваров* подтвердил, что получал доход от Google - РИА Новости, 21.07.2022

Журналист Пивоваров* подтвердил, что получал доход от Google

Журналист Алексей Пивоваров* (включен в реестр иноагентов) подтвердил, что получал доход от компании Google и был отмечен журналистской премией "Редколлегия". РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T15:32

2022-07-21T15:32

2022-07-21T15:35

общество

алексей пивоваров

олег кашин

россия

google

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Журналист Алексей Пивоваров* (включен в реестр иноагентов) подтвердил, что получал доход от компании Google и был отмечен журналистской премией "Редколлегия".Министерство юстиции России включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, журналистов Алексея Пивоварова* и Олега Кашина*. Позже в СМИ появилась информация, что Пивоваров* был признан иноагентом из-за рекламных доходов от Google и перевод от учредителей премии "Редколлегия"."По поводу слива о том, почему Минюст признал меня иноагентом. Да, я действительно получал рекламный доход от Гугла, как и все российские ютуберы, и разумеется, платил с него налог. И да, один из выпусков редакции был в 2020-м отмечен журналистской премией "Редколлегия" (2 тыс долларов)", - написал Пивоваров* в Telegram-канале.Журналист также подчеркнул, что вопрос: почему это признано "иностранным финансированием" - не к нему. * Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20220714/zakon-1802397942.html

https://ria.ru/20220708/inoagent-1801215874.html

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общество, алексей пивоваров, олег кашин, россия, google