https://ria.ru/20220721/pitsunda-1804133920.html

Парламент Абхазии просит КС проверить законность передачи госдачи в Пицунде

Парламент Абхазии просит КС проверить законность передачи госдачи в Пицунде - РИА Новости, 21.07.2022

Парламент Абхазии просит КС проверить законность передачи госдачи в Пицунде

Парламент Абхазии обратился в Конституционный суд республики с запросом о проверке соглашения о передаче в собственность России имущественного комплекса госдачи РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T19:59

2022-07-21T19:59

2022-07-21T20:08

аслан бжания

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пицунда

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СУХУМ, 21 июл - РИА Новости. Парламент Абхазии обратился в Конституционный суд республики с запросом о проверке соглашения о передаче в собственность России имущественного комплекса госдачи в Пицунде, сообщает пресс-служба законодательного органа.Госдача в Пицунде, территория которой составляет более 180 гектаров, находится в аренде у российской стороны по Соглашению между правительством Абхазии и Главным управлением охраны РФ от 14 сентября 1995 года. Новое Соглашение между правительствами РФ и Абхазии о передаче в собственность России объекта на территории Абхазии и порядке его использования было подписано в январе 2022 года.Решение об обращении в Конституционный суд было принято в четверг на рабочем собрании депутатов."Обратиться в Конституционный суд Республики Абхазия с запросом о соответствии Конституции Республики Абхазия не вступившего в силу Соглашения между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Республики Абхазия и порядке его использования, заключенного 19 января 2022 года в Москве", - говорится в сообщении.Ранее президент Абхазии Аслан Бжания во обсудил с представителями политических партий и ветеранских организаций вопрос передачи в собственность России государственной дачи в Пицунде. Присутствовавшие единогласно поддержали позицию Бжании о необходимости ратификации данного соглашения.

https://ria.ru/20220721/abkhaziya-1803970701.html

https://ria.ru/20220713/import-1802180837.html

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аслан бжания, абхазия, россия, пицунда