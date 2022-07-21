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Лавров назвал переговоры с главой МИД Венгрии содержательными
Лавров назвал переговоры с главой МИД Венгрии содержательными - РИА Новости, 21.07.2022
Лавров назвал переговоры с главой МИД Венгрии содержательными
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что переговоры с главой МИД Венгрии Петером Сийярто прошли содержательно и в доверительной атмосфере. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T16:53
2022-07-21T16:53
2022-07-21T17:36
мид венгрии
петер сийярто
россия
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
венгрия
сергей лавров
в мире
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что переговоры с главой МИД Венгрии Петером Сийярто прошли содержательно и в доверительной атмосфере."Переговоры были доверительные, они прошли в деловой атмосфере и весьма содержательно", - сказал Лавров журналистам по итогам встречи с Сийярто.Министр иностранных дел России в четверг в Москве провел переговоры с главой МИД Венгрии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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16:53 21.07.2022 (обновлено: 17:36 21.07.2022)
Лавров назвал переговоры с главой МИД Венгрии содержательными
Лавров назвал переговоры с главой МИД Венгрии Сийярто содержательными и доверительными