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Лавров назвал переговоры с главой МИД Венгрии содержательными - РИА Новости, 21.07.2022
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Лавров назвал переговоры с главой МИД Венгрии содержательными
Лавров назвал переговоры с главой МИД Венгрии содержательными - РИА Новости, 21.07.2022
Лавров назвал переговоры с главой МИД Венгрии содержательными
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что переговоры с главой МИД Венгрии Петером Сийярто прошли содержательно и в доверительной атмосфере. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T16:53
2022-07-21T17:36
мид венгрии
петер сийярто
россия
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
венгрия
сергей лавров
в мире
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что переговоры с главой МИД Венгрии Петером Сийярто прошли содержательно и в доверительной атмосфере."Переговоры были доверительные, они прошли в деловой атмосфере и весьма содержательно", - сказал Лавров журналистам по итогам встречи с Сийярто.Министр иностранных дел России в четверг в Москве провел переговоры с главой МИД Венгрии.
https://ria.ru/20220719/evropa-1803447362.html
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мид венгрии, петер сийярто, россия, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), венгрия, сергей лавров, в мире
16:53 21.07.2022 (обновлено: 17:36 21.07.2022)
 
Лавров назвал переговоры с главой МИД Венгрии содержательными

Лавров назвал переговоры с главой МИД Венгрии Сийярто содержательными и доверительными

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции по итогам встречи в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции по итогам встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что переговоры с главой МИД Венгрии Петером Сийярто прошли содержательно и в доверительной атмосфере.
"Переговоры были доверительные, они прошли в деловой атмосфере и весьма содержательно", - сказал Лавров журналистам по итогам встречи с Сийярто.
Министр иностранных дел России в четверг в Москве провел переговоры с главой МИД Венгрии.
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МИД ВенгрииПетер СийяртоРоссияМоскваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ВенгрияСергей ЛавровВ мире
 
 
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