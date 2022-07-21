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Лавров назвал переговоры с главой МИД Венгрии содержательными

Лавров назвал переговоры с главой МИД Венгрии содержательными - РИА Новости, 21.07.2022

Лавров назвал переговоры с главой МИД Венгрии содержательными

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что переговоры с главой МИД Венгрии Петером Сийярто прошли содержательно и в доверительной атмосфере. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T16:53

2022-07-21T16:53

2022-07-21T17:36

мид венгрии

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россия

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что переговоры с главой МИД Венгрии Петером Сийярто прошли содержательно и в доверительной атмосфере."Переговоры были доверительные, они прошли в деловой атмосфере и весьма содержательно", - сказал Лавров журналистам по итогам встречи с Сийярто.Министр иностранных дел России в четверг в Москве провел переговоры с главой МИД Венгрии.

https://ria.ru/20220719/evropa-1803447362.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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