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В Москве начались переговоры Лаврова с главой МИД Венгрии Сийярто
В Москве начались переговоры Лаврова с главой МИД Венгрии Сийярто - РИА Новости, 21.07.2022
В Москве начались переговоры Лаврова с главой МИД Венгрии Сийярто
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в Москве проводит переговоры с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T16:13
2022-07-21T16:13
2022-07-21T16:14
политика
венгрия
москва
сергей лавров
петер сийярто
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в Москве проводит переговоры с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, передает корреспондент РИА Новости.Визит Сийярто в Москву и его переговоры с российским коллегой до последнего момента не анонсировались.Позже в четверг глава венгерского МИД планирует провести переговоры с вице-премьером РФ Александром Новаком и вице-премьером - главой Минпромторга Денисом Мантуровым.
https://ria.ru/20220713/vengriya-1802243085.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, венгрия, москва, сергей лавров, петер сийярто
16:13 21.07.2022 (обновлено: 16:14 21.07.2022)
В Москве начались переговоры Лаврова с главой МИД Венгрии Сийярто
Лавров проводит переговоры с министром иностранных дел Венгрии Сийярто в Москве