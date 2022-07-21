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Россия не закрывала дверь для переговоров с Киевом, заявил Песков - РИА Новости, 21.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220721/peregovory-1803926857.html
Россия не закрывала дверь для переговоров с Киевом, заявил Песков
Россия не закрывала дверь для переговоров с Киевом, заявил Песков - РИА Новости, 21.07.2022
Россия не закрывала дверь для переговоров с Киевом, заявил Песков
Возможности для диалога между Москвой и Киевом имеются, ни президент Владимир Путин, ни глава МИД Сергей Лавров никогда не говорили, что они исчерпаны, заявил... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T06:05
2022-07-21T10:20
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россия
в мире
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Возможности для диалога между Москвой и Киевом имеются, ни президент Владимир Путин, ни глава МИД Сергей Лавров никогда не говорили, что они исчерпаны, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Накануне Лавров в интервью главреду RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарите Симоньян заявил, что в нынешней ситуации мирные переговоры России с Украиной никакого смысла не имеют.Он напомнил, что еще первые — весенние — раунды, которые состоялись в Белоруссии, "как раз выявили отсутствие у украинской стороны желания что-либо серьезно обсуждать".Сам Путин во время визита в Тегеран на этой неделе заявил, что киевские власти отказались от исполнения соглашений, хотя они были практически достигнуты, а конечный результат переговоров зависит от желания договаривающихся сторон исполнять достигнутые договоренности. Однако, констатировал президент, у киевских властей нет такого желания.Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". В российском Минобороны назвали главной задачей освобождение Донбасса.В частности, в ДНР военными заняты Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск.Кроме того, в начале июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов союзными силами контролируется вся территория ЛНР.
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украина, россия, в мире
06:05 21.07.2022 (обновлено: 10:20 21.07.2022)
 
Россия не закрывала дверь для переговоров с Киевом, заявил Песков

Пресс-секретарь президента Песков: Россия не закрывала дверь для переговоров с Киевом

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Возможности для диалога между Москвой и Киевом имеются, ни президент Владимир Путин, ни глава МИД Сергей Лавров никогда не говорили, что они исчерпаны, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Ни президент, ни министр никогда не говорили о закрытии двери для переговоров", — сказал он.

Накануне Лавров в интервью главреду RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарите Симоньян заявил, что в нынешней ситуации мирные переговоры России с Украиной никакого смысла не имеют.
Он напомнил, что еще первые — весенние — раунды, которые состоялись в Белоруссии, "как раз выявили отсутствие у украинской стороны желания что-либо серьезно обсуждать".
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Сам Путин во время визита в Тегеран на этой неделе заявил, что киевские власти отказались от исполнения соглашений, хотя они были практически достигнуты, а конечный результат переговоров зависит от желания договаривающихся сторон исполнять достигнутые договоренности. Однако, констатировал президент, у киевских властей нет такого желания.
Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". В российском Минобороны назвали главной задачей освобождение Донбасса.
В частности, в ДНР военными заняты Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск.
Кроме того, в начале июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов союзными силами контролируется вся территория ЛНР.
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