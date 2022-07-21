06:05 21.07.2022 (обновлено: 10:20 21.07.2022)
Россия не закрывала дверь для переговоров с Киевом, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Песков: Россия не закрывала дверь для переговоров с Киевом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Архивное фото
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Возможности для диалога между Москвой и Киевом имеются, ни президент Владимир Путин, ни глава МИД Сергей Лавров никогда не говорили, что они исчерпаны, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Ни президент, ни министр никогда не говорили о закрытии двери для переговоров", — сказал он.
Накануне Лавров в интервью главреду RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарите Симоньян заявил, что в нынешней ситуации мирные переговоры России с Украиной никакого смысла не имеют.
Он напомнил, что еще первые — весенние — раунды, которые состоялись в Белоруссии, "как раз выявили отсутствие у украинской стороны желания что-либо серьезно обсуждать".
Сам Путин во время визита в Тегеран на этой неделе заявил, что киевские власти отказались от исполнения соглашений, хотя они были практически достигнуты, а конечный результат переговоров зависит от желания договаривающихся сторон исполнять достигнутые договоренности. Однако, констатировал президент, у киевских властей нет такого желания.
Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". В российском Минобороны назвали главной задачей освобождение Донбасса.
В частности, в ДНР военными заняты Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск.
Кроме того, в начале июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов союзными силами контролируется вся территория ЛНР.