https://ria.ru/20220721/peregovory-1803926857.html

Россия не закрывала дверь для переговоров с Киевом, заявил Песков

Россия не закрывала дверь для переговоров с Киевом, заявил Песков - РИА Новости, 21.07.2022

Россия не закрывала дверь для переговоров с Киевом, заявил Песков

Возможности для диалога между Москвой и Киевом имеются, ни президент Владимир Путин, ни глава МИД Сергей Лавров никогда не говорили, что они исчерпаны, заявил... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T06:05

2022-07-21T06:05

2022-07-21T10:20

украина

россия

в мире

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Возможности для диалога между Москвой и Киевом имеются, ни президент Владимир Путин, ни глава МИД Сергей Лавров никогда не говорили, что они исчерпаны, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Накануне Лавров в интервью главреду RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарите Симоньян заявил, что в нынешней ситуации мирные переговоры России с Украиной никакого смысла не имеют.Он напомнил, что еще первые — весенние — раунды, которые состоялись в Белоруссии, "как раз выявили отсутствие у украинской стороны желания что-либо серьезно обсуждать".Сам Путин во время визита в Тегеран на этой неделе заявил, что киевские власти отказались от исполнения соглашений, хотя они были практически достигнуты, а конечный результат переговоров зависит от желания договаривающихся сторон исполнять достигнутые договоренности. Однако, констатировал президент, у киевских властей нет такого желания.Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". В российском Минобороны назвали главной задачей освобождение Донбасса.В частности, в ДНР военными заняты Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск.Кроме того, в начале июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов союзными силами контролируется вся территория ЛНР.

https://ria.ru/20220720/peregovory-1803661764.html

https://ria.ru/20220720/ukraina-1803667768.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

украина, россия, в мире