https://ria.ru/20220721/pepsico-1804079046.html

В России появились товары под брендами PepsiCo вместо известных аналогов

В России появились товары под брендами PepsiCo вместо известных аналогов - РИА Новости, 21.07.2022

В России появились товары под брендами PepsiCo вместо известных аналогов

Продукция, выпускаемая под новыми брендами компании PepsiCo - Evervess, Frustyle и "Русский дар", появились на полках российских торговых сетей, сообщили РИА... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T16:49

2022-07-21T16:49

2022-07-21T16:49

экономика

технологии

россия

москва

x5 retail group

верный

pepsico, inc.

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Продукция, выпускаемая под новыми брендами компании PepsiCo - Evervess, Frustyle и "Русский дар", появились на полках российских торговых сетей, сообщили РИА Новости представители отрасли.Уточняется, что PepsiCo запустила продажи напитков под брендами Evervess, Frustyle и "Русский дар", которые должны заменить ушедшие с рынка марки - Pepsi, Mirinda, 7Up. В начале марта PepsiCo заявила, что прекращает рекламную деятельность и продажу напитков в России, а также приостанавливает деятельность на Украине, чтобы обеспечить безопасность своих сотрудников и их семей.Так, в пресс-службе "Магнит" сообщили РИА Новости, что на полках магазинов сети уже начинает появляться новая продукция Pepsi. "Скоро будут представлены все новые бренды компании", - добавили там. Интернет-сервис по доставке продуктов "Утконос онлайн" также сообщил, что в ассортимент введена новая продукция, которую уже можно заказать.Кроме того, напитки Evervess и "Русский дар" доступны для заказа на маркетплейсах Ozon, Wildberries и "Яндекс.Маркет", а также в сервисах онлайн доставки "Самокат" и "Яндекс.Лавка", в этом убедился корреспондент РИА Новости. В пресс-службе X5 Group на запрос издания не ответили.При этом, торговая сеть "Верный" сообщила, что пока не будет вводить в ассортимент новые газированные напитки от PepsiCo, которые были выпущены на замену хорошо известным товарам под брендами Pepsi, Mirinda и 7Up. "Мы считаем, что предлагаемая цена для неизвестных товаров неоправданна. Мы категорически не согласны с аргументами производителя, что новинки обладают потенциалом продаж на уровне ТОП-брендов с многомиллионными инвестициями в продвижение. Поэтому пока не договорились с партнерами о дате старта продаж. Но мы всегда открыты к диалогу и готовы вернуться к переговорам в случае, если производитель будет согласен скорректировать стоимость полочной цены на товар и предложить нашим покупателям хорошую цену", - подчеркнул коммерческий директор сети Антон Бахарев.PepsiCo Inc. владеет брендами Pepsi, 7up, Mirinda, Diet Pepsi, Lay's, Cheetos, Doritos и рядом других. История PepsiCo в России началась в 1959 году с представления президентом компании Доном Кендаллом напитка Pepsi в рамках выставки американской продукции в Москве.

https://ria.ru/20220401/pitanie-1781240702.html

https://ria.ru/20220612/napitki-1794856711.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, технологии, россия, москва, x5 retail group, верный, pepsico, inc.