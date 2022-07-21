https://ria.ru/20220721/pepsico-1804079046.html
В России появились товары под брендами PepsiCo вместо известных аналогов
В России появились товары под брендами PepsiCo вместо известных аналогов - РИА Новости, 21.07.2022
В России появились товары под брендами PepsiCo вместо известных аналогов
Продукция, выпускаемая под новыми брендами компании PepsiCo - Evervess, Frustyle и "Русский дар", появились на полках российских торговых сетей, сообщили РИА... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T16:49
2022-07-21T16:49
2022-07-21T16:49
экономика
технологии
россия
москва
x5 retail group
верный
pepsico, inc.
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Продукция, выпускаемая под новыми брендами компании PepsiCo - Evervess, Frustyle и "Русский дар", появились на полках российских торговых сетей, сообщили РИА Новости представители отрасли.Уточняется, что PepsiCo запустила продажи напитков под брендами Evervess, Frustyle и "Русский дар", которые должны заменить ушедшие с рынка марки - Pepsi, Mirinda, 7Up. В начале марта PepsiCo заявила, что прекращает рекламную деятельность и продажу напитков в России, а также приостанавливает деятельность на Украине, чтобы обеспечить безопасность своих сотрудников и их семей.Так, в пресс-службе "Магнит" сообщили РИА Новости, что на полках магазинов сети уже начинает появляться новая продукция Pepsi. "Скоро будут представлены все новые бренды компании", - добавили там. Интернет-сервис по доставке продуктов "Утконос онлайн" также сообщил, что в ассортимент введена новая продукция, которую уже можно заказать.Кроме того, напитки Evervess и "Русский дар" доступны для заказа на маркетплейсах Ozon, Wildberries и "Яндекс.Маркет", а также в сервисах онлайн доставки "Самокат" и "Яндекс.Лавка", в этом убедился корреспондент РИА Новости. В пресс-службе X5 Group на запрос издания не ответили.При этом, торговая сеть "Верный" сообщила, что пока не будет вводить в ассортимент новые газированные напитки от PepsiCo, которые были выпущены на замену хорошо известным товарам под брендами Pepsi, Mirinda и 7Up. "Мы считаем, что предлагаемая цена для неизвестных товаров неоправданна. Мы категорически не согласны с аргументами производителя, что новинки обладают потенциалом продаж на уровне ТОП-брендов с многомиллионными инвестициями в продвижение. Поэтому пока не договорились с партнерами о дате старта продаж. Но мы всегда открыты к диалогу и готовы вернуться к переговорам в случае, если производитель будет согласен скорректировать стоимость полочной цены на товар и предложить нашим покупателям хорошую цену", - подчеркнул коммерческий директор сети Антон Бахарев.PepsiCo Inc. владеет брендами Pepsi, 7up, Mirinda, Diet Pepsi, Lay's, Cheetos, Doritos и рядом других. История PepsiCo в России началась в 1959 году с представления президентом компании Доном Кендаллом напитка Pepsi в рамках выставки американской продукции в Москве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, москва, x5 retail group, верный, pepsico, inc.
В России появились товары под брендами PepsiCo вместо известных аналогов
В России появилась новая продукция под брендами компании PepsiCo вместо известных аналогов
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Продукция, выпускаемая под новыми брендами компании PepsiCo - Evervess, Frustyle и "Русский дар", появились на полках российских торговых сетей, сообщили РИА Новости представители отрасли.
Уточняется, что PepsiCo запустила продажи напитков под брендами Evervess, Frustyle и "Русский дар", которые должны заменить ушедшие с рынка марки - Pepsi, Mirinda, 7Up. В начале марта PepsiCo заявила, что прекращает рекламную деятельность и продажу напитков в России, а также приостанавливает деятельность на Украине, чтобы обеспечить безопасность своих сотрудников и их семей.
Так, в пресс-службе "Магнит" сообщили РИА Новости, что на полках магазинов сети уже начинает появляться новая продукция Pepsi. "Скоро будут представлены все новые бренды компании", - добавили там. Интернет-сервис по доставке продуктов "Утконос онлайн" также сообщил, что в ассортимент введена новая продукция, которую уже можно заказать.
Кроме того, напитки Evervess и "Русский дар" доступны для заказа на маркетплейсах Ozon, Wildberries и "Яндекс.Маркет", а также в сервисах онлайн доставки "Самокат" и "Яндекс.Лавка", в этом убедился корреспондент РИА Новости. В пресс-службе X5
Group на запрос издания не ответили.
При этом, торговая сеть "Верный
" сообщила, что пока не будет вводить в ассортимент новые газированные напитки от PepsiCo, которые были выпущены на замену хорошо известным товарам под брендами Pepsi, Mirinda и 7Up. "Мы считаем, что предлагаемая цена для неизвестных товаров неоправданна. Мы категорически не согласны с аргументами производителя, что новинки обладают потенциалом продаж на уровне ТОП-брендов с многомиллионными инвестициями в продвижение. Поэтому пока не договорились с партнерами о дате старта продаж. Но мы всегда открыты к диалогу и готовы вернуться к переговорам в случае, если производитель будет согласен скорректировать стоимость полочной цены на товар и предложить нашим покупателям хорошую цену", - подчеркнул коммерческий директор сети Антон Бахарев.
PepsiCo Inc
. владеет брендами Pepsi, 7up, Mirinda, Diet Pepsi, Lay's, Cheetos, Doritos и рядом других. История PepsiCo в России
началась в 1959 году с представления президентом компании Доном Кендаллом напитка Pepsi в рамках выставки американской продукции в Москве
.