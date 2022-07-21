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В американской оборонной фирме спрогнозировали изменение запросов Пентагона - РИА Новости, 21.07.2022
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В американской оборонной фирме спрогнозировали изменение запросов Пентагона
В американской оборонной фирме спрогнозировали изменение запросов Пентагона - РИА Новости, 21.07.2022
В американской оборонной фирме спрогнозировали изменение запросов Пентагона
Исполнительный директор американской оборонной компании Raytheon Technologies Грегори Хэйз считает, что из-за боевых действий на Украине могут измениться... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T06:54
2022-07-21T06:54
в мире
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Исполнительный директор американской оборонной компании Raytheon Technologies Грегори Хэйз считает, что из-за боевых действий на Украине могут измениться приоритеты и предпочтения минобороны США в области вооружений.По мнению Хэйза, ряд приоритетных статей расходов в следующем десятилетии будут пересмотрены.Как указывает директор компании, ожидалось, что президент США Джо Байден снизит расходы на оборону, но из-за "всех этих геополитических событий" наблюдается обратное.
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в мире, сша
06:54 21.07.2022
 
В американской оборонной фирме спрогнозировали изменение запросов Пентагона

Raytheon Technologies: Пентагон может изменить предпочтения из-за ситуации на Украине

CC BY 2.0 / gregwest98 / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
CC BY 2.0 / gregwest98 /
Пентагон. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Исполнительный директор американской оборонной компании Raytheon Technologies Грегори Хэйз считает, что из-за боевых действий на Украине могут измениться приоритеты и предпочтения минобороны США в области вооружений.
"Мы усваиваем, что... большие медленные единицы вооружений являются большими медленными целями, будь то военные корабли или танки... Асимметричное оружие может вывести из строя многомиллиардную систему", - отметил он в интервью порталу DefenseOne.
По мнению Хэйза, ряд приоритетных статей расходов в следующем десятилетии будут пересмотрены.
Как указывает директор компании, ожидалось, что президент США Джо Байден снизит расходы на оборону, но из-за "всех этих геополитических событий" наблюдается обратное.
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