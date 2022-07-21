https://ria.ru/20220721/pentagon-1803928602.html
В американской оборонной фирме спрогнозировали изменение запросов Пентагона
В американской оборонной фирме спрогнозировали изменение запросов Пентагона - РИА Новости, 21.07.2022
В американской оборонной фирме спрогнозировали изменение запросов Пентагона
Исполнительный директор американской оборонной компании Raytheon Technologies Грегори Хэйз считает, что из-за боевых действий на Украине могут измениться... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T06:54
2022-07-21T06:54
2022-07-21T06:54
в мире
сша
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Исполнительный директор американской оборонной компании Raytheon Technologies Грегори Хэйз считает, что из-за боевых действий на Украине могут измениться приоритеты и предпочтения минобороны США в области вооружений.По мнению Хэйза, ряд приоритетных статей расходов в следующем десятилетии будут пересмотрены.Как указывает директор компании, ожидалось, что президент США Джо Байден снизит расходы на оборону, но из-за "всех этих геополитических событий" наблюдается обратное.
https://ria.ru/20220721/istrebiteli-1803928428.html
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша
В американской оборонной фирме спрогнозировали изменение запросов Пентагона
Raytheon Technologies: Пентагон может изменить предпочтения из-за ситуации на Украине