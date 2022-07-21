https://ria.ru/20220721/pemex-1804144697.html

На газопроводе мексиканской Pemex в штате Веракрус прогремел взрыв

На газопроводе мексиканской Pemex в штате Веракрус прогремел взрыв - РИА Новости, 21.07.2022

На газопроводе мексиканской Pemex в штате Веракрус прогремел взрыв

Утечка сжиженного нефтяного газа и пожар на газопроводе мексиканской нефтегазовой корпорации Pemex произошли в штате Веракрус, население было эвакуировано,... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T21:19

2022-07-21T21:19

2022-07-21T21:19

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цены на нефть

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МЕХИКО, 21 июл - РИА Новости. Утечка сжиженного нефтяного газа и пожар на газопроводе мексиканской нефтегазовой корпорации Pemex произошли в штате Веракрус, население было эвакуировано, сообщила служба гражданской защиты штата.К борьбе с пожаром привлекли подразделения нацгвардии, министерства обороны и полиции. Население окружающих районов было эвакуировано в качестве меры предосторожности.По информации местных СМИ со ссылкой на министра гражданской защиты Гуаделупе Осорно, трубопровод взорвался на рассвете в четверг. Эвакуированные жители жаловались на сильный запах газа.По неподтвержденной информации, в результате взрыва пострадали два человека.

https://ria.ru/20220720/vizit-1803880283.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, цены на нефть