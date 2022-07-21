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На газопроводе мексиканской Pemex в штате Веракрус прогремел взрыв - РИА Новости, 21.07.2022
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На газопроводе мексиканской Pemex в штате Веракрус прогремел взрыв
На газопроводе мексиканской Pemex в штате Веракрус прогремел взрыв - РИА Новости, 21.07.2022
На газопроводе мексиканской Pemex в штате Веракрус прогремел взрыв
Утечка сжиженного нефтяного газа и пожар на газопроводе мексиканской нефтегазовой корпорации Pemex произошли в штате Веракрус, население было эвакуировано,... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T21:19
2022-07-21T21:19
в мире
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МЕХИКО, 21 июл - РИА Новости. Утечка сжиженного нефтяного газа и пожар на газопроводе мексиканской нефтегазовой корпорации Pemex произошли в штате Веракрус, население было эвакуировано, сообщила служба гражданской защиты штата.К борьбе с пожаром привлекли подразделения нацгвардии, министерства обороны и полиции. Население окружающих районов было эвакуировано в качестве меры предосторожности.По информации местных СМИ со ссылкой на министра гражданской защиты Гуаделупе Осорно, трубопровод взорвался на рассвете в четверг. Эвакуированные жители жаловались на сильный запах газа.По неподтвержденной информации, в результате взрыва пострадали два человека.
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в мире, цены на нефть
21:19 21.07.2022
 
На газопроводе мексиканской Pemex в штате Веракрус прогремел взрыв

На газопроводе мексиканской Pemex в штате Веракрус прогремел взрыв, население эвакуировано

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийВид на мексиканскую Тихуану
Вид на мексиканскую Тихуану - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Вид на мексиканскую Тихуану. Архивное фото
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МЕХИКО, 21 июл - РИА Новости. Утечка сжиженного нефтяного газа и пожар на газопроводе мексиканской нефтегазовой корпорации Pemex произошли в штате Веракрус, население было эвакуировано, сообщила служба гражданской защиты штата.
"Утечка сжиженного нефтяного газа в муниципалитете Чакальтиангис: зафиксирован пожар на трубопроводе PEMEX на участке Чакальтиангис - Тлакохальпан, в районе поселка Торно Ларго", - говорится в сообщении в блоге спасателей в Twitter.
К борьбе с пожаром привлекли подразделения нацгвардии, министерства обороны и полиции. Население окружающих районов было эвакуировано в качестве меры предосторожности.
По информации местных СМИ со ссылкой на министра гражданской защиты Гуаделупе Осорно, трубопровод взорвался на рассвете в четверг. Эвакуированные жители жаловались на сильный запах газа.
По неподтвержденной информации, в результате взрыва пострадали два человека.
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