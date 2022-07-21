https://ria.ru/20220721/pemex-1804144697.html
На газопроводе мексиканской Pemex в штате Веракрус прогремел взрыв
На газопроводе мексиканской Pemex в штате Веракрус прогремел взрыв - РИА Новости, 21.07.2022
На газопроводе мексиканской Pemex в штате Веракрус прогремел взрыв
Утечка сжиженного нефтяного газа и пожар на газопроводе мексиканской нефтегазовой корпорации Pemex произошли в штате Веракрус, население было эвакуировано,... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T21:19
2022-07-21T21:19
2022-07-21T21:19
в мире
цены на нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/107001/92/1070019273_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_28624ba2d25d6ebab548fc4df571813d.jpg
МЕХИКО, 21 июл - РИА Новости. Утечка сжиженного нефтяного газа и пожар на газопроводе мексиканской нефтегазовой корпорации Pemex произошли в штате Веракрус, население было эвакуировано, сообщила служба гражданской защиты штата.К борьбе с пожаром привлекли подразделения нацгвардии, министерства обороны и полиции. Население окружающих районов было эвакуировано в качестве меры предосторожности.По информации местных СМИ со ссылкой на министра гражданской защиты Гуаделупе Осорно, трубопровод взорвался на рассвете в четверг. Эвакуированные жители жаловались на сильный запах газа.По неподтвержденной информации, в результате взрыва пострадали два человека.
https://ria.ru/20220720/vizit-1803880283.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/107001/92/1070019273_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_843661f3079dbe19b6ac2fd3ed78cdf9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть
На газопроводе мексиканской Pemex в штате Веракрус прогремел взрыв
На газопроводе мексиканской Pemex в штате Веракрус прогремел взрыв, население эвакуировано
МЕХИКО, 21 июл - РИА Новости. Утечка сжиженного нефтяного газа и пожар на газопроводе мексиканской нефтегазовой корпорации Pemex произошли в штате Веракрус, население было эвакуировано, сообщила служба гражданской защиты штата.
"Утечка сжиженного нефтяного газа в муниципалитете Чакальтиангис: зафиксирован пожар на трубопроводе PEMEX на участке Чакальтиангис - Тлакохальпан, в районе поселка Торно Ларго", - говорится в сообщении в блоге спасателей в Twitter.
К борьбе с пожаром привлекли подразделения нацгвардии, министерства обороны и полиции. Население окружающих районов было эвакуировано в качестве меры предосторожности.
По информации местных СМИ со ссылкой на министра гражданской защиты Гуаделупе Осорно, трубопровод взорвался на рассвете в четверг. Эвакуированные жители жаловались на сильный запах газа.
По неподтвержденной информации, в результате взрыва пострадали два человека.