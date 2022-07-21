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Поездка Пелоси на Тайвань не представляется хорошей идеей, заявил Байден - РИА Новости, 21.07.2022
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Поездка Пелоси на Тайвань не представляется хорошей идеей, заявил Байден
Поездка Пелоси на Тайвань не представляется хорошей идеей, заявил Байден - РИА Новости, 21.07.2022
Поездка Пелоси на Тайвань не представляется хорошей идеей, заявил Байден
Президент США Джо Байден заявил, что поездка спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань в данный момент не представляется хорошей идеей. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T01:20
2022-07-21T01:21
в мире
нэнси пелоси
тайвань
сша
китай
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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что поездка спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань в данный момент не представляется хорошей идеей.МИД КНР ранее заявил, что Пекин потребует от Вашингтона отменить визит на Тайвань спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Как сообщалось, Пелоси может посетить Тайвань в августе.Изначально поездка делегации США во главе с Пелоси на Тайвань должна была состояться в апреле. Сообщалось, что визит, который неминуемо вызовет протест Пекина, мог стать первым с 1997 года посещением острова спикером палаты представителей США. Позже представитель администрации спикера Дрю Хэммилл сообщил, что Пелоси сдала положительный тест на коронавирус, и визит был перенесен на неопределенный срок. МИД КНР тогда пожелал ей выздоровления и призвал Вашингтон не отложить, а отменить визит на остров, который Пекин считает своим.
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в мире, нэнси пелоси, тайвань, сша, китай
01:20 21.07.2022 (обновлено: 01:21 21.07.2022)
 
Поездка Пелоси на Тайвань не представляется хорошей идеей, заявил Байден

Президент США Байден заявил, что поездка Пелоси на Тайвань не представляется хорошей идеей

© AP Photo / Susan WalshСпикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что поездка спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань в данный момент не представляется хорошей идеей.
"Военные думают, что это не хорошая идея прямо сейчас", - заявил Байден, которого цитирует пул Белого дома.
МИД КНР ранее заявил, что Пекин потребует от Вашингтона отменить визит на Тайвань спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Как сообщалось, Пелоси может посетить Тайвань в августе.
Изначально поездка делегации США во главе с Пелоси на Тайвань должна была состояться в апреле. Сообщалось, что визит, который неминуемо вызовет протест Пекина, мог стать первым с 1997 года посещением острова спикером палаты представителей США. Позже представитель администрации спикера Дрю Хэммилл сообщил, что Пелоси сдала положительный тест на коронавирус, и визит был перенесен на неопределенный срок. МИД КНР тогда пожелал ей выздоровления и призвал Вашингтон не отложить, а отменить визит на остров, который Пекин считает своим.
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