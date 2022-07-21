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Госдеп одобрил продажу Нидерландам ракет Patriot
Госдеп одобрил продажу Нидерландам ракет Patriot - РИА Новости, 21.07.2022
Госдеп одобрил продажу Нидерландам ракет Patriot
Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Нидерландам "баллистических ракет с улучшенным наведением Patriot" и сопутствующего оборудования на общую РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T23:27
2022-07-21T23:27
2022-07-21T23:27
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вашингтон (штат)
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нато
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ВАШИНГТОН, 21 июл – РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Нидерландам "баллистических ракет с улучшенным наведением Patriot" и сопутствующего оборудования на общую сумму порядка 1,219 миллиарда долларов, заявило Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности и обороны (входит в структуру Пентагона).Как отметили в ведомстве, нидерландское правительство ранее обратилось к Вашингтону с просьбой о продаже 96 ракет такого типа."Предлагаемая сделка по продаже послужит поддержке целей США в сфере внешней политики и национальной безопасности, помогая укрепить безопасность союзника по НАТО, который представляет собой важную силу в контексте политической стабильности и экономического прогресса в Европе", - заявили в Пентагоне.США рассчитывают, что продажа американских ракет позволит Нидерландам "противостоять как нынешним, так и будущим угрозам".
https://ria.ru/20220623/evropol-1797695118.html
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в мире, нидерланды, сша, вашингтон (штат), министерство обороны сша, нато
Госдеп одобрил продажу Нидерландам ракет Patriot
Госдеп одобрил продажу Нидерландам ракет Patriot на сумму 1,2 миллиарда долларов