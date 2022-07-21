Рейтинг@Mail.ru
Госдеп одобрил продажу Нидерландам ракет Patriot - РИА Новости, 21.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220721/patriot-1804158131.html
Госдеп одобрил продажу Нидерландам ракет Patriot
Госдеп одобрил продажу Нидерландам ракет Patriot - РИА Новости, 21.07.2022
Госдеп одобрил продажу Нидерландам ракет Patriot
Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Нидерландам "баллистических ракет с улучшенным наведением Patriot" и сопутствующего оборудования на общую РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T23:27
2022-07-21T23:27
в мире
нидерланды
сша
вашингтон (штат)
министерство обороны сша
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23962/12/239621267_0:420:2062:1580_1920x0_80_0_0_5c358b8b14cd645184c6822a7fe09ece.jpg
ВАШИНГТОН, 21 июл – РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Нидерландам "баллистических ракет с улучшенным наведением Patriot" и сопутствующего оборудования на общую сумму порядка 1,219 миллиарда долларов, заявило Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности и обороны (входит в структуру Пентагона).Как отметили в ведомстве, нидерландское правительство ранее обратилось к Вашингтону с просьбой о продаже 96 ракет такого типа."Предлагаемая сделка по продаже послужит поддержке целей США в сфере внешней политики и национальной безопасности, помогая укрепить безопасность союзника по НАТО, который представляет собой важную силу в контексте политической стабильности и экономического прогресса в Европе", - заявили в Пентагоне.США рассчитывают, что продажа американских ракет позволит Нидерландам "противостоять как нынешним, так и будущим угрозам".
https://ria.ru/20220623/evropol-1797695118.html
нидерланды
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23962/12/239621267_0:227:2062:1774_1920x0_80_0_0_ab87ecdb996c90ef077d26668da74613.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нидерланды, сша, вашингтон (штат), министерство обороны сша, нато
23:27 21.07.2022
 
Госдеп одобрил продажу Нидерландам ракет Patriot

Госдеп одобрил продажу Нидерландам ракет Patriot на сумму 1,2 миллиарда долларов

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкАмериканские ракеты Patriot
Американские ракеты Patriot - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Американские ракеты Patriot . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 июл – РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Нидерландам "баллистических ракет с улучшенным наведением Patriot" и сопутствующего оборудования на общую сумму порядка 1,219 миллиарда долларов, заявило Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности и обороны (входит в структуру Пентагона).
Как отметили в ведомстве, нидерландское правительство ранее обратилось к Вашингтону с просьбой о продаже 96 ракет такого типа.
Здание штаб-квартиры Европола в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
23 июня, 20:52
Европол выявил сеть торговцев людьми, заманивающих украинских беженцев
"Предлагаемая сделка по продаже послужит поддержке целей США в сфере внешней политики и национальной безопасности, помогая укрепить безопасность союзника по НАТО, который представляет собой важную силу в контексте политической стабильности и экономического прогресса в Европе", - заявили в Пентагоне.
США рассчитывают, что продажа американских ракет позволит Нидерландам "противостоять как нынешним, так и будущим угрозам".
 
В миреНидерландыСШАВашингтон (штат)Министерство обороны СШАНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала