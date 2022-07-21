https://ria.ru/20220721/parlament-1804117727.html

Президент Италии распустил парламент

Президент Италии распустил парламент - РИА Новости, 21.07.2022

Президент Италии распустил парламент

Президент Италии Серджо Маттарелла распустил национальный парламент, сообщила канцелярия главы государства. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T18:43

2022-07-21T18:43

2022-07-21T19:20

серджо маттарелла

в мире

марио драги

италия

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РИМ, 21 июл — РИА Новости. Президент Италии Серджо Маттарелла распустил национальный парламент, сообщила канцелярия главы государства.Перед этим он принял у себя ушедшего в отставку премьер-министра страны Марио Драги и спикеров обеих палат законодательного органа."Президент республики Серджо Маттарелла, заслушав председателей двух палат парламента, в соответствии со статьей 88 Конституции подписал указ о роспуске сената республики и палаты депутатов, который был скреплен подписью председателя совета министров", — завили в Квиринальском дворце.Досрочные парламентские выборы должны пройти через 60-70 дней после декрета. Точную дату выборов определит совет министров страны, который соберется на заседании вечером.На прошлой неделе Мари Драги заявил о решении покинуть пост премьера, несмотря на то что сенат выразил доверие его кабинету. При этом одна из ведущих партий, "Движение 5 звезд", не участвовала в голосовании, из-за чего он заявил, что общенационального большинства больше не существует. Тем не менее президент не принял отставку и предложил ему проинформировать о сложившейся ситуации парламент.Накануне в сенате вновь рассматривали вопрос о доверии Совету министров. Большинство высказалось в поддержку правительства: 95 из 133 принявших участие в голосовании сенаторов. Всего же в зале заседаний находились 192 парламентария из более чем 300. Но три ведущие силы правящей коалиции — "Движение 5 звезд", а также правоцентристские "Вперед, Италия" и "Лига" — голосовать не стали.

https://ria.ru/20220721/italiya-1804082366.html

https://ria.ru/20220718/italiya-1803064986.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

серджо маттарелла, в мире, марио драги, италия