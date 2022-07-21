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В Эстонии уберут все памятники советским воинам - РИА Новости, 21.07.2022
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В Эстонии уберут все памятники советским воинам
В Эстонии уберут все памятники советским воинам - РИА Новости, 21.07.2022
В Эстонии уберут все памятники советским воинам
Правительство Эстонии намерено убрать все памятники советским воинам, погибшим во Второй мировой войне, и перезахоронить останки солдат, находящиеся под... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T17:19
2022-07-21T17:19
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ХЕЛЬСИНКИ, 21 июл - РИА Новости. Правительство Эстонии намерено убрать все памятники советским воинам, погибшим во Второй мировой войне, и перезахоронить останки солдат, находящиеся под военными памятниками, сообщила в четверг премьер Кая Каллас."Мы приняли конкретные решения по военным памятникам. Постепенно, шаг за шагом нужно перезахоронить останки солдат, находящиеся под памятниками и перенести сами памятники. Мы хотим подойти к этому вопросу взвешенно, особенно если около памятника есть реальные захоронения и хотим решить эту задаче к концу года", - сказала Каллас на пресс-конференции после первого заседания нового правительств Эстонии.Премьер отметила, что вопрос о переносе памятников решают местные самоуправления, на территории которых находятся монументы, и сообщила, что от самоуправлений в министерство обороны и комиссию по воинским захоронениям каждую неделю поступают предложения и просьбы о переносе памятников.По словам Каллас, события на Украине ускорили процесс переноса памятников, и если ранее речь шла о переносе монументов и захоронений, расположенных в неподходящими для этого местах - парковых зонах, густонаселенных территориях, местах проведения массовых мероприятий, то сейчас стоит вопрос о переносе всех военных памятников. "По моим данным, на сегодня их выявлено 148", - добавила премьер.
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в мире, эстония, украина
17:19 21.07.2022
 
В Эстонии уберут все памятники советским воинам

Премьер Эстонии Каллас: власти уберут все памятники советским воинам до конца года

© Фото : Посольство России в Эстонии/ВконтактеВандалы демонтировали барельефную копию ордена Красной Звезды с памятника советским воинам в Эстонии
Вандалы демонтировали барельефную копию ордена Красной Звезды с памятника советским воинам в Эстонии - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© Фото : Посольство России в Эстонии/Вконтакте
Вандалы демонтировали барельефную копию ордена Красной Звезды с памятника советским воинам в Эстонии. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 21 июл - РИА Новости. Правительство Эстонии намерено убрать все памятники советским воинам, погибшим во Второй мировой войне, и перезахоронить останки солдат, находящиеся под военными памятниками, сообщила в четверг премьер Кая Каллас.
"Мы приняли конкретные решения по военным памятникам. Постепенно, шаг за шагом нужно перезахоронить останки солдат, находящиеся под памятниками и перенести сами памятники. Мы хотим подойти к этому вопросу взвешенно, особенно если около памятника есть реальные захоронения и хотим решить эту задаче к концу года", - сказала Каллас на пресс-конференции после первого заседания нового правительств Эстонии.
Премьер отметила, что вопрос о переносе памятников решают местные самоуправления, на территории которых находятся монументы, и сообщила, что от самоуправлений в министерство обороны и комиссию по воинским захоронениям каждую неделю поступают предложения и просьбы о переносе памятников.
По словам Каллас, события на Украине ускорили процесс переноса памятников, и если ранее речь шла о переносе монументов и захоронений, расположенных в неподходящими для этого местах - парковых зонах, густонаселенных территориях, местах проведения массовых мероприятий, то сейчас стоит вопрос о переносе всех военных памятников. "По моим данным, на сегодня их выявлено 148", - добавила премьер.
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