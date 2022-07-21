https://ria.ru/20220721/pamyatniki-1804087206.html

В Эстонии уберут все памятники советским воинам

В Эстонии уберут все памятники советским воинам - РИА Новости, 21.07.2022

В Эстонии уберут все памятники советским воинам

Правительство Эстонии намерено убрать все памятники советским воинам, погибшим во Второй мировой войне, и перезахоронить останки солдат, находящиеся под... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T17:19

2022-07-21T17:19

2022-07-21T17:19

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ХЕЛЬСИНКИ, 21 июл - РИА Новости. Правительство Эстонии намерено убрать все памятники советским воинам, погибшим во Второй мировой войне, и перезахоронить останки солдат, находящиеся под военными памятниками, сообщила в четверг премьер Кая Каллас."Мы приняли конкретные решения по военным памятникам. Постепенно, шаг за шагом нужно перезахоронить останки солдат, находящиеся под памятниками и перенести сами памятники. Мы хотим подойти к этому вопросу взвешенно, особенно если около памятника есть реальные захоронения и хотим решить эту задаче к концу года", - сказала Каллас на пресс-конференции после первого заседания нового правительств Эстонии.Премьер отметила, что вопрос о переносе памятников решают местные самоуправления, на территории которых находятся монументы, и сообщила, что от самоуправлений в министерство обороны и комиссию по воинским захоронениям каждую неделю поступают предложения и просьбы о переносе памятников.По словам Каллас, события на Украине ускорили процесс переноса памятников, и если ранее речь шла о переносе монументов и захоронений, расположенных в неподходящими для этого местах - парковых зонах, густонаселенных территориях, местах проведения массовых мероприятий, то сейчас стоит вопрос о переносе всех военных памятников. "По моим данным, на сегодня их выявлено 148", - добавила премьер.

https://ria.ru/20220714/pamyatniki-1802549232.html

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в мире, эстония, украина