В Эстонии уберут все памятники советским воинам
Премьер Эстонии Каллас: власти уберут все памятники советским воинам до конца года
© Фото : Посольство России в Эстонии/ВконтактеВандалы демонтировали барельефную копию ордена Красной Звезды с памятника советским воинам в Эстонии
Вандалы демонтировали барельефную копию ордена Красной Звезды с памятника советским воинам в Эстонии. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 21 июл - РИА Новости. Правительство Эстонии намерено убрать все памятники советским воинам, погибшим во Второй мировой войне, и перезахоронить останки солдат, находящиеся под военными памятниками, сообщила в четверг премьер Кая Каллас.
"Мы приняли конкретные решения по военным памятникам. Постепенно, шаг за шагом нужно перезахоронить останки солдат, находящиеся под памятниками и перенести сами памятники. Мы хотим подойти к этому вопросу взвешенно, особенно если около памятника есть реальные захоронения и хотим решить эту задаче к концу года", - сказала Каллас на пресс-конференции после первого заседания нового правительств Эстонии.
Премьер отметила, что вопрос о переносе памятников решают местные самоуправления, на территории которых находятся монументы, и сообщила, что от самоуправлений в министерство обороны и комиссию по воинским захоронениям каждую неделю поступают предложения и просьбы о переносе памятников.
По словам Каллас, события на Украине ускорили процесс переноса памятников, и если ранее речь шла о переносе монументов и захоронений, расположенных в неподходящими для этого местах - парковых зонах, густонаселенных территориях, местах проведения массовых мероприятий, то сейчас стоит вопрос о переносе всех военных памятников. "По моим данным, на сегодня их выявлено 148", - добавила премьер.