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США не удалось "отменить" Россию, заявили в МИД - РИА Новости, 21.07.2022
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США не удалось "отменить" Россию, заявили в МИД
США не удалось "отменить" Россию, заявили в МИД - РИА Новости, 21.07.2022
США не удалось "отменить" Россию, заявили в МИД
Российское руководство планирует на осень активные зарубежные поездки, то есть Белому дому "не удалось добиться "отмены" России, заявила официальный... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T12:07
2022-07-21T12:07
в мире
россия
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Российское руководство планирует на осень активные зарубежные поездки, то есть Белому дому "не удалось добиться "отмены" России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Только что успешно и результативно завершился трехсторонний саммит Россия-Турция-Иран, а осенью планируются интенсивные поездки российского руководства, которые связаны с реальностью происходящего, а не с иллюзией, который тешит себя Вашингтон. Так что с "отменой" России у Белого дома ничего не получилось, да и не получится", - сказала Захарова в ходе своего еженедельного брифинга.
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в мире, россия, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
12:07 21.07.2022
 
США не удалось "отменить" Россию, заявили в МИД

Представитель МИД Захарова заявила, что США не удалось добиться "отмены" России

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Российское руководство планирует на осень активные зарубежные поездки, то есть Белому дому "не удалось добиться "отмены" России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Только что успешно и результативно завершился трехсторонний саммит Россия-Турция-Иран, а осенью планируются интенсивные поездки российского руководства, которые связаны с реальностью происходящего, а не с иллюзией, который тешит себя Вашингтон. Так что с "отменой" России у Белого дома ничего не получилось, да и не получится", - сказала Захарова в ходе своего еженедельного брифинга.
Здание Сената - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
04:58
В США хотят "символически" признать действия России на Украине "геноцидом"
 
В миреРоссияСШАМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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