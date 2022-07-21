https://ria.ru/20220721/otmena-1803976447.html
США не удалось "отменить" Россию, заявили в МИД
США не удалось "отменить" Россию, заявили в МИД - РИА Новости, 21.07.2022
США не удалось "отменить" Россию, заявили в МИД
Российское руководство планирует на осень активные зарубежные поездки, то есть Белому дому "не удалось добиться "отмены" России, заявила официальный... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T12:07
2022-07-21T12:07
2022-07-21T12:07
в мире
россия
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Российское руководство планирует на осень активные зарубежные поездки, то есть Белому дому "не удалось добиться "отмены" России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Только что успешно и результативно завершился трехсторонний саммит Россия-Турция-Иран, а осенью планируются интенсивные поездки российского руководства, которые связаны с реальностью происходящего, а не с иллюзией, который тешит себя Вашингтон. Так что с "отменой" России у Белого дома ничего не получилось, да и не получится", - сказала Захарова в ходе своего еженедельного брифинга.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
США не удалось "отменить" Россию, заявили в МИД
Представитель МИД Захарова заявила, что США не удалось добиться "отмены" России