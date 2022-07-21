https://ria.ru/20220721/otmena-1803976447.html

США не удалось "отменить" Россию, заявили в МИД

США не удалось "отменить" Россию, заявили в МИД - РИА Новости, 21.07.2022

США не удалось "отменить" Россию, заявили в МИД

Российское руководство планирует на осень активные зарубежные поездки, то есть Белому дому "не удалось добиться "отмены" России, заявила официальный... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T12:07

2022-07-21T12:07

2022-07-21T12:07

в мире

россия

сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Российское руководство планирует на осень активные зарубежные поездки, то есть Белому дому "не удалось добиться "отмены" России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Только что успешно и результативно завершился трехсторонний саммит Россия-Турция-Иран, а осенью планируются интенсивные поездки российского руководства, которые связаны с реальностью происходящего, а не с иллюзией, который тешит себя Вашингтон. Так что с "отменой" России у Белого дома ничего не получилось, да и не получится", - сказала Захарова в ходе своего еженедельного брифинга.

https://ria.ru/20220721/ukraina-1803925200.html

россия

сша

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова