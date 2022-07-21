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В Таиланде выявили первый случай вируса оспы обезьян

В Таиланде выявили первый случай вируса оспы обезьян - РИА Новости, 21.07.2022

В Таиланде выявили первый случай вируса оспы обезьян

Первый случай оспы обезьян обнаружен на территории Таиланда, пациент – иностранный гражданин, говорится в опубликованном в четверг заявлении министерства... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T19:20

2022-07-21T19:20

2022-07-21T19:20

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здоровье - общество

таиланд

пхукет (остров)

нигерия

оспа обезьян

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БАНГКОК, 21 июл – РИА Новости. Первый случай оспы обезьян обнаружен на территории Таиланда, пациент – иностранный гражданин, говорится в опубликованном в четверг заявлении министерства здравоохранения Таиланда.Пациентом оказался 27-летний гражданин Нигерии, прибывший отдыхать в Таиланд на остров Пхукет, сообщает ведомство.По информации минздрава, иностранец обратился в частную больницу на Пхукете с симптомами, напоминающими симптомы оспы обезьян, описанные в других странах, о чем врачи больницы немедленно доложили в министерство, говорится в заявлении.На Пхукет немедленно выехала из города Накхонситхаммарат группа врачей-специалистов отделения Департамента контроля заболеваний минздрава по южным провинциям, которая провела все необходимые тесты и эпидемиологическое расследование. В четверг анализ тестовых материалов, которые были отправлены в Бангкок и обрабатывались в лабораториях медицинского факультета Чулалонгкорнского университета и Департамента научных исследований министерства здравоохранения, подтвердил наличие у пациента заболевания оспой обезьян, после чего было подготовлено заявление о первом случае этого заболевания в Таиланде, говорится в документе.Специалисты министерства также выяснили, что пациент прибыл в Таиланд из Нигерии и некоторое время находился на острове Пхукет, в связи с чем началась работа по поиску, установлению и тестированию лиц, вступавших в контакт с пациентом до его обращения в больницу, сообщает минздрав.Министерство также призывает население страны не поддаваться панике в связи с обнаружением первого случая заболевания оспой обезьян в Таиланде и заверяет публику в способности таиландской системы здравоохранения предотвратить широкое распространение инфекции. Также, в заявлении говорится, что населению следует соблюдать повышенную осторожность, так как заражение оспой обезьян происходит только при непосредственном физическом контакте с больным.

таиланд

пхукет (остров)

нигерия

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в мире, здоровье - общество, таиланд, пхукет (остров), нигерия, оспа обезьян