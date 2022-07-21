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Глава МИД Приднестровья рассказал о поставках США оружия Молдавии
Глава МИД Приднестровья рассказал о поставках США оружия Молдавии - РИА Новости, 21.07.2022
Глава МИД Приднестровья рассказал о поставках США оружия Молдавии
Тирасполь видит, как США "максимально непрозрачно" доставляет летальное оружие в Кишинев, заявил в интервью РИА Новости глава МИД непризнанной Приднестровской... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T08:14
2022-07-21T08:14
2022-07-21T08:14
в мире
молдавия
приднестровская молдавская республика
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ТИРАСПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости. Тирасполь видит, как США "максимально непрозрачно" доставляет летальное оружие в Кишинев, заявил в интервью РИА Новости глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев."Мы пристально следим за тем, как ЕС вооружает эту страну (Молдавию), своим финансированием фактически удваивая ее военный бюджет… Мы видим, как прилетают самолеты в кишиневский аэропорт с американским летальным оружием, причем все это происходит максимально непрозрачно", - сказал Игнатьев.Власти Молдавии ранее заявили, что планируют при помощи партнеров модернизировать армию республики. При этом президент страны Майя Санду заявила, что стране нужны боеприпасы, а Евросоюз обещал только нелетальное вооружение.В четверг исполняется 30 лет с момента подписания соглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье: подписи под документом 21 июля 1992 года поставили президент РФ Борис Ельцин и президент Молдавии Мирча Снегур. В рамках соглашения было достигнуто прекращение огня, 29 июля в регионе были размещены совместные миротворческие силы. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
https://ria.ru/20220721/pridnestrove-1803922680.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, приднестровская молдавская республика
Глава МИД Приднестровья рассказал о поставках США оружия Молдавии
Глава МИД ПМР Игнатьев: США "максимально непрозрачно" доставляют летальное оружие Молдавии
ТИРАСПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости. Тирасполь видит, как США "максимально непрозрачно" доставляет летальное оружие в Кишинев, заявил в интервью РИА Новости глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев.
"Мы пристально следим за тем, как ЕС
вооружает эту страну (Молдавию
), своим финансированием фактически удваивая ее военный бюджет… Мы видим, как прилетают самолеты в кишиневский аэропорт с американским летальным оружием, причем все это происходит максимально непрозрачно", - сказал Игнатьев.
Власти Молдавии ранее заявили, что планируют при помощи партнеров модернизировать армию республики. При этом президент страны Майя Санду заявила, что стране нужны боеприпасы, а Евросоюз обещал только нелетальное вооружение.
В четверг исполняется 30 лет с момента подписания соглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье: подписи под документом 21 июля 1992 года поставили президент РФ Борис Ельцин и президент Молдавии Мирча Снегур. В рамках соглашения было достигнуто прекращение огня, 29 июля в регионе были размещены совместные миротворческие силы. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.