19:13 21.07.2022 (обновлено: 19:31 21.07.2022)
Генсек ООН отправится в Стамбул для переговоров по зерну
Заместитель Генсека ООН Хак: Гутерреш отправится в Стамбул для переговоров по зерну
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции по итогам встречи в Москве
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции по итогам встречи в Москве. Архивное фото
ООН, 21 июл – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш отправится в Стамбул в рамках усилий по достижению договоренности об экспорте зерна с Украины и из России, а также удобрений из РФ, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фарахан Хак.
Ранее в Стамбуле прошли переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса. По их итогам министр обороны Турции Хулуси Акар заявлял, что достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле.
Как рассказал ранее РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, предварительная дата новой встречи делегаций Турции, РФ, Украины и ООН по зерновому вопросу - 20-21 июля, существенных препятствий для подписания соглашения по выводу судов с зерном в Черном море нет, остались технические детали. По его словам, соглашение по зерновому вопросу подразумевает создание зоны безопасности для проверки судов вблизи украинских вод, а не в самих портах, контроль судов планируется осуществить совместными усилиями Турции и ООН.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.