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Источники рассказали о планах генсека ООН посетить Турцию - РИА Новости, 21.07.2022
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Источники рассказали о планах генсека ООН посетить Турцию
Источники рассказали о планах генсека ООН посетить Турцию - РИА Новости, 21.07.2022
Источники рассказали о планах генсека ООН посетить Турцию
Генсек ООН Антониу Гутерреш вскоре планирует отправиться в Турцию, где планируется достижение договоренности по экспорту украинского зерна, заявили РИА Новости... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T18:52
2022-07-21T19:37
в мире
цены на нефть
турция
оон
хулуси акар
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ООН, 21 июл – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш вскоре планирует отправиться в Турцию, где планируется достижение договоренности по экспорту украинского зерна, заявили РИА Новости источники в ООН."Генсек ООН скоро направится в Турцию. Это (подписание договоренности – ред.) должно состояться на этой неделе. Такой была задача", - сказал собеседник агентства.Второй источник указал, что "есть еще нерешенные вопросы, которые необходимо решить, прежде чем сделка может быть заключена".Ранее в Стамбуле прошли переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса. По их итогам министр обороны Турции Хулуси Акар заявлял, что достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
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в мире, цены на нефть, турция, оон, хулуси акар, владимир путин, россия, стамбул
18:52 21.07.2022 (обновлено: 19:37 21.07.2022)
 
Источники рассказали о планах генсека ООН посетить Турцию

Генсек ООН Гутерреш посетит Турцию, где планируется достичь договоренности по зерну

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. Архивное фото
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ООН, 21 июл – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш вскоре планирует отправиться в Турцию, где планируется достижение договоренности по экспорту украинского зерна, заявили РИА Новости источники в ООН.
"Генсек ООН скоро направится в Турцию. Это (подписание договоренности – ред.) должно состояться на этой неделе. Такой была задача", - сказал собеседник агентства.
Лавров о действиях Запада в отношении украинского зерна: Они пытаются втянуть в свои игры генсекретаря ООН - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
20 июля, 12:13
Лавров: Запад пытается втянуть генсека ООН в игры вокруг украинского зерна
Второй источник указал, что "есть еще нерешенные вопросы, которые необходимо решить, прежде чем сделка может быть заключена".
Ранее в Стамбуле прошли переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса. По их итогам министр обороны Турции Хулуси Акар заявлял, что достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
Корабли береговой охраны Украины в Одесском порту - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
20 июля, 19:54
В ООН заявили, что призывали Лаврова открыть порт Одессы для вывоза зерна
 
В миреЦены на нефтьТурцияООНХулуси АкарВладимир ПутинРоссияСтамбул
 
 
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