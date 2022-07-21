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Источники рассказали о планах генсека ООН посетить Турцию

Источники рассказали о планах генсека ООН посетить Турцию - РИА Новости, 21.07.2022

Источники рассказали о планах генсека ООН посетить Турцию

Генсек ООН Антониу Гутерреш вскоре планирует отправиться в Турцию, где планируется достижение договоренности по экспорту украинского зерна, заявили РИА Новости... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T18:52

2022-07-21T18:52

2022-07-21T19:37

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ООН, 21 июл – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш вскоре планирует отправиться в Турцию, где планируется достижение договоренности по экспорту украинского зерна, заявили РИА Новости источники в ООН."Генсек ООН скоро направится в Турцию. Это (подписание договоренности – ред.) должно состояться на этой неделе. Такой была задача", - сказал собеседник агентства.Второй источник указал, что "есть еще нерешенные вопросы, которые необходимо решить, прежде чем сделка может быть заключена".Ранее в Стамбуле прошли переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса. По их итогам министр обороны Турции Хулуси Акар заявлял, что достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.

https://ria.ru/20220720/igry-1803670191.html

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