18:52 21.07.2022 (обновлено: 19:37 21.07.2022)
Источники рассказали о планах генсека ООН посетить Турцию
Генсек ООН Гутерреш посетит Турцию, где планируется достичь договоренности по зерну
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. Архивное фото
ООН, 21 июл – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш вскоре планирует отправиться в Турцию, где планируется достижение договоренности по экспорту украинского зерна, заявили РИА Новости источники в ООН.
Второй источник указал, что "есть еще нерешенные вопросы, которые необходимо решить, прежде чем сделка может быть заключена".
Ранее в Стамбуле прошли переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса. По их итогам министр обороны Турции Хулуси Акар заявлял, что достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.