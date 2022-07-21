https://ria.ru/20220721/oon-1803977920.html

МИД обвинил США в пренебрежении обязательствами по работе ООН в Нью-Йорке

МИД обвинил США в пренебрежении обязательствами по работе ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 21.07.2022

МИД обвинил США в пренебрежении обязательствами по работе ООН в Нью-Йорке

США открыто демонстрируют пренебрежение международными обязательствами по работе штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, это неприемлемо и не останется без реакции,... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T12:13

2022-07-21T12:13

2022-07-21T13:05

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сша

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

вашингтон (штат)

оон

андрей крутских

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. США открыто демонстрируют пренебрежение международными обязательствами по работе штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, это неприемлемо и не останется без реакции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она подчеркнула, что вопреки своим обязательствам американская сторона либо отказывает в выдаче виз российским представителям, либо умышленно затягивает сроки оформления виз, чтобы сорвать их участие в мероприятиях по линии ООН.Захарова привела в пример директора департамента международной информационной безопасности МИД Андрея Крутских, которому было отказано в выдаче виз с формулировкой, что "ему виза не может быть выдана в принципе"."Просто США открыто демонстрируют пренебрежение к международно-правовым актам... Взамен Вашингтон пытается навязать в очередной раз свои правила, чтобы максимально затруднить нам работу на ООНовских площадках. Конечно, мы считаем такое поведение неприемлемым, и без должной реакции американские манёвры, разумеется, не останутся", - заключила Захарова.

https://ria.ru/20220721/proval-1803916492.html

https://ria.ru/20220720/kapitulyatsiya-1803590842.html

сша

россия

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в мире, сша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), вашингтон (штат), оон, андрей крутских