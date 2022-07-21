12:13 21.07.2022 (обновлено: 13:05 21.07.2022)
МИД обвинил США в пренебрежении обязательствами по работе ООН в Нью-Йорке
Захарова: США пренебрегают международными обязательствами по работе штаба ООН в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. США открыто демонстрируют пренебрежение международными обязательствами по работе штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, это неприемлемо и не останется без реакции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Дело в том, что власти США продолжают злоупотреблять своим положением страны, которая принимает штаб-квартиру ООН, а по сути просто продолжают манипулировать выдачей въездных виз официальным российским представителям, которые направляются в Нью-Йорк для участия в мероприятиях под эгидой организации", - сказала Захарова.
Она подчеркнула, что вопреки своим обязательствам американская сторона либо отказывает в выдаче виз российским представителям, либо умышленно затягивает сроки оформления виз, чтобы сорвать их участие в мероприятиях по линии ООН.
Захарова привела в пример директора департамента международной информационной безопасности МИД Андрея Крутских, которому было отказано в выдаче виз с формулировкой, что "ему виза не может быть выдана в принципе".
"Просто США открыто демонстрируют пренебрежение к международно-правовым актам... Взамен Вашингтон пытается навязать в очередной раз свои правила, чтобы максимально затруднить нам работу на ООНовских площадках. Конечно, мы считаем такое поведение неприемлемым, и без должной реакции американские манёвры, разумеется, не останутся", - заключила Захарова.