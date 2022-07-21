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МИД обвинил США в пренебрежении обязательствами по работе ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 21.07.2022
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МИД обвинил США в пренебрежении обязательствами по работе ООН в Нью-Йорке
МИД обвинил США в пренебрежении обязательствами по работе ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 21.07.2022
МИД обвинил США в пренебрежении обязательствами по работе ООН в Нью-Йорке
США открыто демонстрируют пренебрежение международными обязательствами по работе штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, это неприемлемо и не останется без реакции,... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T12:13
2022-07-21T13:05
в мире
сша
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
вашингтон (штат)
оон
андрей крутских
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. США открыто демонстрируют пренебрежение международными обязательствами по работе штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, это неприемлемо и не останется без реакции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она подчеркнула, что вопреки своим обязательствам американская сторона либо отказывает в выдаче виз российским представителям, либо умышленно затягивает сроки оформления виз, чтобы сорвать их участие в мероприятиях по линии ООН.Захарова привела в пример директора департамента международной информационной безопасности МИД Андрея Крутских, которому было отказано в выдаче виз с формулировкой, что "ему виза не может быть выдана в принципе"."Просто США открыто демонстрируют пренебрежение к международно-правовым актам... Взамен Вашингтон пытается навязать в очередной раз свои правила, чтобы максимально затруднить нам работу на ООНовских площадках. Конечно, мы считаем такое поведение неприемлемым, и без должной реакции американские манёвры, разумеется, не останутся", - заключила Захарова.
https://ria.ru/20220721/proval-1803916492.html
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в мире, сша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), вашингтон (штат), оон, андрей крутских
12:13 21.07.2022 (обновлено: 13:05 21.07.2022)
 
МИД обвинил США в пренебрежении обязательствами по работе ООН в Нью-Йорке

Захарова: США пренебрегают международными обязательствами по работе штаба ООН в Нью-Йорке

© РИА Новости / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. США открыто демонстрируют пренебрежение международными обязательствами по работе штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, это неприемлемо и не останется без реакции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Дело в том, что власти США продолжают злоупотреблять своим положением страны, которая принимает штаб-квартиру ООН, а по сути просто продолжают манипулировать выдачей въездных виз официальным российским представителям, которые направляются в Нью-Йорк для участия в мероприятиях под эгидой организации", - сказала Захарова.
Москва - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
00:52
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Она подчеркнула, что вопреки своим обязательствам американская сторона либо отказывает в выдаче виз российским представителям, либо умышленно затягивает сроки оформления виз, чтобы сорвать их участие в мероприятиях по линии ООН.
Захарова привела в пример директора департамента международной информационной безопасности МИД Андрея Крутских, которому было отказано в выдаче виз с формулировкой, что "ему виза не может быть выдана в принципе".
"Просто США открыто демонстрируют пренебрежение к международно-правовым актам... Взамен Вашингтон пытается навязать в очередной раз свои правила, чтобы максимально затруднить нам работу на ООНовских площадках. Конечно, мы считаем такое поведение неприемлемым, и без должной реакции американские манёвры, разумеется, не останутся", - заключила Захарова.
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