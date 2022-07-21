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В Белом доме объяснили слова Байдена о заболевании раком
В Белом доме объяснили слова Байдена о заболевании раком - РИА Новости, 21.07.2022
В Белом доме объяснили слова Байдена о заболевании раком
Президент США Джо Байден, говоря, что он заболел раком, имел в виду, что лечился от опухоли, когда еще не был главой государства, такое пояснение в Twitter дал... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T02:04
2022-07-21T02:04
2022-07-21T02:04
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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден, говоря, что он заболел раком, имел в виду, что лечился от опухоли, когда еще не был главой государства, такое пояснение в Twitter дал представитель пресс-службы Белого дома Эндрю Бейтс.Представитель администрации ретвитнул пост журналиста Гленна Кесслера, рекомендовавшего изучить медицинскую справку Байдена, согласно которой тому удалили немеланомные опухоли кожи до того, как он стал президентом.Ранее Байден сообщил, что воздействие токсинов вызвало у него онкологию. "Я жил дальше по дороге, в многоквартирном доме, когда мы переехали в Делавэр. Еще дальше была школа, в которую я ходил… Мы добирались по четырехполосному шоссе, нас возила мама… И что вы думаете: первый мороз, нужно было использовать дворники, чтобы буквально избавиться от масляных пятен на стекле. Вот почему у меня и у многих других людей, с которыми я рос, рак. И вот почему в Делавэре была самая высокая заболеваемость в стране. Но это в прошлом. И мы построим другое будущее", - сказал президент США, выступая в штате Массачусетс.Высказывание Байдена в соцсетях сначала приняли за оговорку, которыми он часто грешит. Однако в прошлогоднем медицинском отчете, где врач Байдена называл его "активным 78-летним мужчиной", указано, что еще до вступления в должность президента ему провели микрохирургическую операцию по удалению ракового заболевания кожи. На момент публикации отчета подозрений на кожную онкологию у президента США не было, говорится в документе. "Хорошо известно, что Байден провел много времени на солнце в юности", - объяснил тогда доктор.
https://radiosputnik.ria.ru/20220720/bayden-1803789516.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, делавэр, массачусетс, джо байден
В Белом доме объяснили слова Байдена о заболевании раком
Представитель Белого дома Бейтс: Байден, говоря о раке, имел в виду давнее заболевание
ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден, говоря, что он заболел раком, имел в виду, что лечился от опухоли, когда еще не был главой государства, такое пояснение в Twitter дал представитель пресс-службы Белого дома Эндрю Бейтс.
Представитель администрации ретвитнул пост журналиста Гленна Кесслера, рекомендовавшего изучить медицинскую справку Байдена, согласно которой тому удалили немеланомные опухоли кожи до того, как он стал президентом.
Ранее Байден сообщил, что воздействие токсинов вызвало у него онкологию. "Я жил дальше по дороге, в многоквартирном доме, когда мы переехали в Делавэр
. Еще дальше была школа, в которую я ходил… Мы добирались по четырехполосному шоссе, нас возила мама… И что вы думаете: первый мороз, нужно было использовать дворники, чтобы буквально избавиться от масляных пятен на стекле. Вот почему у меня и у многих других людей, с которыми я рос, рак. И вот почему в Делавэре была самая высокая заболеваемость в стране. Но это в прошлом. И мы построим другое будущее", - сказал президент США
, выступая в штате Массачусетс
.
Высказывание Байдена в соцсетях сначала приняли за оговорку, которыми он часто грешит. Однако в прошлогоднем медицинском отчете, где врач Байдена называл его "активным 78-летним мужчиной", указано, что еще до вступления в должность президента ему провели микрохирургическую операцию по удалению ракового заболевания кожи. На момент публикации отчета подозрений на кожную онкологию у президента США не было, говорится в документе. "Хорошо известно, что Байден провел много времени на солнце в юности", - объяснил тогда доктор.