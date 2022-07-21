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Украинские войска обстреляли Горловку и Яковлевку

Украинские войска обстреляли Горловку и Яковлевку - РИА Новости, 21.07.2022

Украинские войска обстреляли Горловку и Яковлевку

Украинские войска выпустили в направлении Горловки десять снарядов калибром 155 миллиметров, три снаряда калибром 152 миллиметра выпущены по Донецку, сообщило... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T20:16

2022-07-21T20:16

2022-07-21T20:16

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецк (днр)

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стирол

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили в направлении Горловки десять снарядов калибром 155 миллиметров, три снаряда калибром 152 миллиметра выпущены по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 19.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка: выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Отмечается также, что в 19.22 три снаряда калибром 152 миллиметра выпущены в направлении Яковлевки. Кроме того, в 19.30 в направлении поселка шахты 6/7 в Горловке "выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", в направлении Донецка в 19.48 "выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", добавили в представительстве.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецк (днр)

донецкая народная республика

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в мире, горловка, донецк (днр), донецкая народная республика, стирол, ситуация в днр и лнр