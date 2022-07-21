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Число пострадавших от украинских обстрелов Горловки выросло до четырех

Число пострадавших от украинских обстрелов Горловки выросло до четырех - РИА Новости, 21.07.2022

Число пострадавших от украинских обстрелов Горловки выросло до четырех

Число пострадавших мирных жителей в результате обстрелов со стороны украинских войск в четверг в донецкой Горловке увеличилось до четырех, сообщил мэр города... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T18:45

2022-07-21T18:45

2022-07-21T18:53

специальная военная операция на украине

горловка

в мире

калининский район

жкх

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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Число пострадавших мирных жителей в результате обстрелов со стороны украинских войск в четверг в донецкой Горловке увеличилось до четырех, сообщил мэр города Иван Приходько."В результате обстрела поселка шахты им. Н. А. Изотова (Никитовский район Горловки) по улице Орджоникидзе ранение получил мирный житель. Увы, на сегодня в Горловке уже четверо пострадавших от украинской агрессии мирных жителя", - сообщил Приходько в Telegram-канале.Мэр также сообщил, что поселок шахты имени Изотова частично обесточен, обстрел населенного пункта продолжается.Ранее Приходько сообщал, что в результате обстрела со стороны украинских войск был ранен заместитель главы администрации Калининского района Горловки. Также сообщалось о пострадавшем мужчине по улице Остапенко.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

калининский район

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горловка, в мире, калининский район, жкх