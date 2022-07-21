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Украинские военные обстреляли Кировский район Донецка
Украинские военные обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 21.07.2022
Украинские военные обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска снова обстреляли Кировский район Донецка, выпустив семь ракет из реактивной системы залпового огня "Град", сообщает представительство Донецкой РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T17:55
2022-07-21T17:55
2022-07-21T18:02
специальная военная операция на украине
кировский район
донецкая народная республика
донецк (днр)
сцкк
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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Кировский район Донецка, выпустив семь ракет из реактивной системы залпового огня "Град", сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 17.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка - город Донецк (Кировский район): выпущено семь ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram.Кроме того, украинские войска в 17.18 и 17.27 обстреляли населенные пункты Красный Партизан и Горловка, выпустив в общей сложности 11 снарядов калибром 122 миллиметра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
кировский район
донецкая народная республика
донецк (днр)
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кировский район, донецкая народная республика, донецк (днр), сцкк
17:55 21.07.2022 (обновлено: 18:02 21.07.2022)
Украинские военные обстреляли Кировский район Донецка
ДНР: ВСУ выпустили семь ракет из "Града" по Кировскому району Донецка