17:21 21.07.2022 (обновлено: 18:24 21.07.2022)
Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР
ДНР заявила об обстреле ВСУ Новобахмутовки, Пантелеймоновки и поселка шахты имени Гагарина
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по ДНР
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 июл — РИА Новости. Украинские войска за двадцать минут обстреляли села Новобахмутовка и Пантелеймоновка, а также поселок шахты имени Гагарина в Горловке в Донецкой Народной Республике, сообщило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16:10 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Новобахмутовка, выпущено четыре мины калибра 120 миллиметров; <...> 16:24 — населенный пункт Ленинское — Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено десять мин калибра 120 миллиметров; 16:25 — населенный пункт Керамик — населенный пункт Новобахмутовка: выпущено пять снарядов калибра 122 миллиметра", — говорится в заявлении.
В ведомстве добавили, что ВСУ также использовали при обстреле шесть снарядов натовского 155-го калибра.
Украинская армия практически беспрерывно атакует города и села ДНР и ЛНР, наносит удары по освобожденной территории Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, в том числе с применением баллистических ракет "Точка-У" и РСЗО HIMARS. С этой целью США также поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров. В результате гибнут мирные жители.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее пришлось начать для защиты людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевских властей.