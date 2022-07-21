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Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 21.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220721/obstrel-1804088021.html
Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 21.07.2022
Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска за двадцать минут обстреляли села Новобахмутовка и Пантелеймоновка, а также поселок шахты имени Гагарина в Горловке в Донецкой Народной... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T17:21
2022-07-21T18:24
специальная военная операция на украине
ситуация в днр и лнр
в мире
горловка
вооруженные силы украины
украина
донецкая народная республика
владимир путин
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ДОНЕЦК, 21 июл — РИА Новости. Украинские войска за двадцать минут обстреляли села Новобахмутовка и Пантелеймоновка, а также поселок шахты имени Гагарина в Горловке в Донецкой Народной Республике, сообщило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16:10 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Новобахмутовка, выпущено четыре мины калибра 120 миллиметров; &lt;...&gt; 16:24 — населенный пункт Ленинское — Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено десять мин калибра 120 миллиметров; 16:25 — населенный пункт Керамик — населенный пункт Новобахмутовка: выпущено пять снарядов калибра 122 миллиметра", — говорится в заявлении.В ведомстве добавили, что ВСУ также использовали при обстреле шесть снарядов натовского 155-го калибра.Украинская армия практически беспрерывно атакует города и села ДНР и ЛНР, наносит удары по освобожденной территории Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, в том числе с применением баллистических ракет "Точка-У" и РСЗО HIMARS. С этой целью США также поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров. В результате гибнут мирные жители.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее пришлось начать для защиты людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевских властей.
https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
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ситуация в днр и лнр, в мире, горловка, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика, владимир путин
17:21 21.07.2022 (обновлено: 18:24 21.07.2022)
 
Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР

ДНР заявила об обстреле ВСУ Новобахмутовки, Пантелеймоновки и поселка шахты имени Гагарина

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по ДНР
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по ДНР - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 июл — РИА Новости. Украинские войска за двадцать минут обстреляли села Новобахмутовка и Пантелеймоновка, а также поселок шахты имени Гагарина в Горловке в Донецкой Народной Республике, сообщило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16:10 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Новобахмутовка, выпущено четыре мины калибра 120 миллиметров; <...> 16:24 — населенный пункт Ленинское — Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено десять мин калибра 120 миллиметров; 16:25 — населенный пункт Керамик — населенный пункт Новобахмутовка: выпущено пять снарядов калибра 122 миллиметра", — говорится в заявлении.
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В ведомстве добавили, что ВСУ также использовали при обстреле шесть снарядов натовского 155-го калибра.
Украинская армия практически беспрерывно атакует города и села ДНР и ЛНР, наносит удары по освобожденной территории Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, в том числе с применением баллистических ракет "Точка-У" и РСЗО HIMARS. С этой целью США также поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров. В результате гибнут мирные жители.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее пришлось начать для защиты людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевских властей.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеСитуация в ДНР и ЛНРВ миреГорловкаВооруженные силы УкраиныУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВладимир Путин
 
 
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