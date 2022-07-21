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Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града" - РИА Новости, 21.07.2022
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"
Украинские войска обстреляли Кировский, Ленинский и Куйбышевский районы города Донецка, выпустив семь ракет из реактивной системы залпового огня "Град",... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T14:09
2022-07-21T14:09
2022-07-21T14:22
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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский, Ленинский и Куйбышевский районы города Донецка, выпустив семь ракет из реактивной системы залпового огня "Град", сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.50 - населенный пункт Водяное – город Донецк (Кировский, Ленинский, Куйбышевский районы): выпущено семь ракет из БМ-21 "Град", - сообщается в Telegram-канале представительства.Ранее представительство сообщало, что украинские войска в четверг несколько раз обстреляли Донецк снарядами калибром 122 и 152 миллиметра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр
14:09 21.07.2022 (обновлено: 14:22 21.07.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"
ДНР: ВСУ выпустили семь ракет из "Града" по Донецку