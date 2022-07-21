https://ria.ru/20220721/obstrel-1803928318.html
Украинские войска выпустили 11 снарядов по территории ДНР
Украинские войска выпустили 11 снарядов по территории ДНР - РИА Новости, 21.07.2022
Украинские войска выпустили 11 снарядов по территории ДНР
Украинские войска за полтора часа в ночь на четверг выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Еленовке и пять снарядов того же калибра по населенному... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T06:42
2022-07-21T06:42
2022-07-21T06:42
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Украинские войска за полтора часа в ночь на четверг выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Еленовке и пять снарядов того же калибра по населенному пункту Доля в ДНР, сообщили в представительства ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 4.05 - населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Еленовка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 4.55 - населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Еленовка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 5.30 - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Доля: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина
Украинские войска выпустили 11 снарядов по территории ДНР
Украинские войска выпустили 11 снарядов калибром 152 миллиметра по территории ДНР