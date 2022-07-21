https://ria.ru/20220721/obstrel-1803928318.html

Украинские войска выпустили 11 снарядов по территории ДНР

Украинские войска выпустили 11 снарядов по территории ДНР - РИА Новости, 21.07.2022

Украинские войска выпустили 11 снарядов по территории ДНР

Украинские войска за полтора часа в ночь на четверг выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Еленовке и пять снарядов того же калибра по населенному... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T06:42

2022-07-21T06:42

2022-07-21T06:42

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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Украинские войска за полтора часа в ночь на четверг выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Еленовке и пять снарядов того же калибра по населенному пункту Доля в ДНР, сообщили в представительства ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 4.05 - населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Еленовка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 4.55 - населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Еленовка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 5.30 - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Доля: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220720/obstrel-1803793109.html

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украина

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Максим Горбачев

в мире, донецкая народная республика, украина