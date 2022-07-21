https://ria.ru/20220721/obse-1804135733.html

Лукашевич: ввозимые на Украину западные вооружения будут уничтожаться

Лукашевич: ввозимые на Украину западные вооружения будут уничтожаться - РИА Новости, 21.07.2022

Лукашевич: ввозимые на Украину западные вооружения будут уничтожаться

Все ввозимые на Украину западные вооружения будут уничтожаться во избежание использования их для обстрелов жилых кварталов, заявил в четверг постоянный... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T20:07

2022-07-21T20:07

2022-07-21T20:07

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ВЕНА, 21 июл - РИА Новости. Все ввозимые на Украину западные вооружения будут уничтожаться во избежание использования их для обстрелов жилых кварталов, заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич."Страны НАТО продолжают военные поставки на Украину. Примечательны "утечки" в СМИ данных о решении направить в Эстонию американские РСЗО HIMARS и дальнобойные снаряды к ним на общую сумму 500 миллионов долларов. Мы понимаем, где они окажутся в конечном итоге – их перемещения будут внимательно отслеживаться. Подтверждаем: ввозимые на Украину западные вооружения будут уничтожаться, чтобы исключить возможность использования их для обстрелов жилых кварталов", - сказал Лукашевич на завещании постсовета ОБСЕ.Он подчеркнул, что все необходимые указания на этот счет отданы на уровне руководства Минобороны России.Реактивная система залпового огня на колесном шасси M142 HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров. Состоит на вооружении в США, Иордании, ОАЭ, Румынии, Сингапуре. С конца июня 2022 года, спустя четыре месяца после начала российской военной операции на Украине, РСЗО HIMARS применяются украинскими войсками против Вооруженных сил РФ.

https://ria.ru/20220720/vooruzheniya-1803724671.html

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