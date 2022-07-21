https://ria.ru/20220721/obezyana-1804143855.html

Депутат обратился в МВД после нападения обезьяны на девочку в Мытищах

Депутат обратился в МВД после нападения обезьяны на девочку в Мытищах - РИА Новости, 21.07.2022

Депутат обратился в МВД после нападения обезьяны на девочку в Мытищах

Первый зампред комитета ГД по экологии Владимир Бурматов сообщил РИА Новости, что направил запросы в МВД РФ и прокуратуру после нападения обезьяны на девочку в... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T21:07

2022-07-21T21:07

2022-07-21T21:07

здоровье - общество

мытищи

происшествия

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по экологии Владимир Бурматов сообщил РИА Новости, что направил запросы в МВД РФ и прокуратуру после нападения обезьяны на девочку в подмосковных Мытищах, он уверен в возбуждении уголовного дела.Ранее подмосковная прокуратура сообщала, что обезьяна напала на ребенка на улице в Мытищах, девочка в тяжелом состоянии в больнице.Депутат отметил, что предстоит проверить, каких еще животных содержал владелец обезьяны и каким образом они были приобретены."Сейчас надо разобраться, что там за порода, но опять-таки, проверить, кого он там еще держал, в каких условиях и так далее, откуда он их всех взял, то есть это 100% нелегально ввезенные (животные)", - добавил он.Бурматов рассказал, что "домашние зоопарки" противоречат закону об ответственном обращении с животными. Он также напомнил, что зоопарк является лицензируемым видом деятельности."Домашние зоопарки у нас существовать не могут, потому что с этого года зоопарки - лицензируемый вид деятельности… Он (владелец) содержал так называемый домашний зоопарк, что противоречит сегодняшнему федеральному закону об ответственном обращении с животными", - уточнил он.

https://ria.ru/20220711/barnaul-1801606760.html

мытищи

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, мытищи, происшествия