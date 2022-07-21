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Депутат обратился в МВД после нападения обезьяны на девочку в Мытищах - РИА Новости, 21.07.2022
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Депутат обратился в МВД после нападения обезьяны на девочку в Мытищах
Депутат обратился в МВД после нападения обезьяны на девочку в Мытищах - РИА Новости, 21.07.2022
Депутат обратился в МВД после нападения обезьяны на девочку в Мытищах
Первый зампред комитета ГД по экологии Владимир Бурматов сообщил РИА Новости, что направил запросы в МВД РФ и прокуратуру после нападения обезьяны на девочку в... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T21:07
2022-07-21T21:07
здоровье - общество
мытищи
происшествия
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по экологии Владимир Бурматов сообщил РИА Новости, что направил запросы в МВД РФ и прокуратуру после нападения обезьяны на девочку в подмосковных Мытищах, он уверен в возбуждении уголовного дела.Ранее подмосковная прокуратура сообщала, что обезьяна напала на ребенка на улице в Мытищах, девочка в тяжелом состоянии в больнице.Депутат отметил, что предстоит проверить, каких еще животных содержал владелец обезьяны и каким образом они были приобретены."Сейчас надо разобраться, что там за порода, но опять-таки, проверить, кого он там еще держал, в каких условиях и так далее, откуда он их всех взял, то есть это 100% нелегально ввезенные (животные)", - добавил он.Бурматов рассказал, что "домашние зоопарки" противоречат закону об ответственном обращении с животными. Он также напомнил, что зоопарк является лицензируемым видом деятельности."Домашние зоопарки у нас существовать не могут, потому что с этого года зоопарки - лицензируемый вид деятельности… Он (владелец) содержал так называемый домашний зоопарк, что противоречит сегодняшнему федеральному закону об ответственном обращении с животными", - уточнил он.
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здоровье - общество, мытищи, происшествия
21:07 21.07.2022
 
Депутат обратился в МВД после нападения обезьяны на девочку в Мытищах

Депутат Бурматов обратился в МВД после нападения обезьяны на девочку в Подмосковье

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по экологии Владимир Бурматов сообщил РИА Новости, что направил запросы в МВД РФ и прокуратуру после нападения обезьяны на девочку в подмосковных Мытищах, он уверен в возбуждении уголовного дела.
Ранее подмосковная прокуратура сообщала, что обезьяна напала на ребенка на улице в Мытищах, девочка в тяжелом состоянии в больнице.
"Конкретно этот случай - это гарантировано уголовное дело, я сейчас направил депутатские запросы в МВД и в прокуратуру по этому случаю, и там гарантировано уголовное дело в отношении владельца обезьяны", - сказал Бурматов.
Депутат отметил, что предстоит проверить, каких еще животных содержал владелец обезьяны и каким образом они были приобретены.
"Сейчас надо разобраться, что там за порода, но опять-таки, проверить, кого он там еще держал, в каких условиях и так далее, откуда он их всех взял, то есть это 100% нелегально ввезенные (животные)", - добавил он.
Бурматов рассказал, что "домашние зоопарки" противоречат закону об ответственном обращении с животными. Он также напомнил, что зоопарк является лицензируемым видом деятельности.
"Домашние зоопарки у нас существовать не могут, потому что с этого года зоопарки - лицензируемый вид деятельности… Он (владелец) содержал так называемый домашний зоопарк, что противоречит сегодняшнему федеральному закону об ответственном обращении с животными", - уточнил он.
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