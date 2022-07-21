https://ria.ru/20220721/obezyana-1804101071.html
В Подмосковье обезьяна напала на ребенка
В Подмосковье обезьяна напала на ребенка - РИА Новости, 21.07.2022
В Подмосковье обезьяна напала на ребенка
В Мытищах обезьяна напала на ребенка на улице, девочку госпитализировали, сообщили в подмосковной прокуратуре. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T17:51
2022-07-21T17:51
2022-07-21T23:18
происшествия
московская область (подмосковье)
мытищи
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В Мытищах обезьяна напала на ребенка на улице, девочку госпитализировали, сообщили в подмосковной прокуратуре."По предварительной информации, в деревне Терпигорьево городского округа Мытищи, на малолетнего ребенка напала обезьяна. Девочка госпитализирована", — отмечается в Telegram-канале ведомства.Состояние пострадавшей врачи оценивают как тяжелое."Пациентке проведена диагностика, оказывается вся необходимая медицинская помощь", — сообщили в подмосковном Минздраве.
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московская область (подмосковье)
мытищи
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Нападение обезьяны на ребенка в Мытищах
Обезьяна напала на девочку на улице в Мытищах, прокуратура начала проверку. Ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в подмосковном минздраве.
2022-07-21T17:51
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PT0M25S
РИА Новости
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происшествия, московская область (подмосковье), мытищи
17:51 21.07.2022 (обновлено: 23:18 21.07.2022)
В Подмосковье обезьяна напала на ребенка
Обезьяна напала на маленькую девочку на улице в подмосковных Мытищах