https://ria.ru/20220721/obezyana-1804101071.html

В Подмосковье обезьяна напала на ребенка

В Подмосковье обезьяна напала на ребенка - РИА Новости, 21.07.2022

В Подмосковье обезьяна напала на ребенка

В Мытищах обезьяна напала на ребенка на улице, девочку госпитализировали, сообщили в подмосковной прокуратуре. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T17:51

2022-07-21T17:51

2022-07-21T23:18

происшествия

московская область (подмосковье)

мытищи

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В Мытищах обезьяна напала на ребенка на улице, девочку госпитализировали, сообщили в подмосковной прокуратуре."По предварительной информации, в деревне Терпигорьево городского округа Мытищи, на малолетнего ребенка напала обезьяна. Девочка госпитализирована", — отмечается в Telegram-канале ведомства.Состояние пострадавшей врачи оценивают как тяжелое."Пациентке проведена диагностика, оказывается вся необходимая медицинская помощь", — сообщили в подмосковном Минздраве.

https://ria.ru/20190502/1553232208.html

московская область (подмосковье)

мытищи

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Ольга Фомченкова

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Нападение обезьяны на ребенка в Мытищах Обезьяна напала на девочку на улице в Мытищах, прокуратура начала проверку. Ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в подмосковном минздраве. 2022-07-21T17:51 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, московская область (подмосковье), мытищи