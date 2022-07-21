https://ria.ru/20220721/oae-1804033962.html

Количество авиарейсов из России в ОАЭ могут сократить из-за риска ареста

Количество авиарейсов из России в ОАЭ могут сократить из-за риска ареста - РИА Новости, 21.07.2022

Количество авиарейсов из России в ОАЭ могут сократить из-за риска ареста

Количество рейсов из России в Объединенные Арабские Эмираты могут сократить после 30 октября из-за риска ареста российских воздушных судов, заявил РИА Новости... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T18:31

2022-07-21T18:31

2022-07-21T18:31

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ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Количество рейсов из России в Объединенные Арабские Эмираты могут сократить после 30 октября из-за риска ареста российских воздушных судов, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян."Проблема в том, что Россия не получает от арабских властей однозначного ответа и гарантий по не аресту самолетов и обслуживанию судов, — пояснил он. — На летний период эта ситуация носит пограничный характер, но в зимнее время, если не будет получено разрешение от Эмиратов, возможно, количество рейсов будет ограничено".Мурадян уточнил, что арабские авиакомпании сейчас по большей части имеют разрешения на региональные полеты в Россию до 30 октября. "После этой даты билеты продаются, но от Росавиации они не имеют пока разрешений на полеты. Это касается, в частности, FlyDubai и их региональных программ. С другой стороны, мы видим, что еще один арабский перевозчик пытается нарастить региональную программу в РФ — Air Arabia", - добавил вице-президент АТОР.Мурадян также указал, что из российских авиаперевозчиков, за исключением "России" и "Азимута", в Эмираты практически никто не летает.

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Ольга Кабанова

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Ольга Кабанова

россия, оаэ, ассоциация туроператоров россии (атор), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), flydubai, air arabia, новости - туризм, туризм, туристы