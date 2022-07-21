07:43 21.07.2022 (обновлено: 09:01 21.07.2022)
Норвегия проверяет грузы для Баренцбурга, заявил генконсул России
Генконсул России Чемерило заявил, что Норвегия проверяет грузы для Баренцбурга
CC BY-SA 3.0 / Bjoertvedt / Mining community of Barentsburg, originally from early 1930s. Spitsbergen, NorwayРоссийский город Баренцбург на архипелаге Шпицберген
Российский город Баренцбург на архипелаге Шпицберген. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Новый генконсул России на Шпицбергене Андрей Чемерило рассказал РИА Новости детали новой схемы доставки грузов для российских поселений на архипелаге.
Так, норвежский автоперевозчик забирает контейнеры в Мурманске или другом пункте на территории России, перевозит их через российско-норвежскую границу в пункте пропуска "Борисоглебск — Стурскуг", следует с ними до северонорвежского порта Тромсё, где грузит на норвежский контейнеровоз, который далее следует морем до порта Баренцбург.
"Все грузы, пересекающие границу Норвегии, соответственно досматриваются норвежской таможней сразу по пересечении границы в обычном режиме. В том числе на предмет наличия "санкционных товаров" (Норвегия вслед за Евросоюзом ввела санкции против России, хотя и не входит в ЕС. — Прим. ред.). То есть, это происходит и с грузами треста "Арктикуголь", следующими описанным выше способом до порта Тромсё и далее в Баренцбург", — сказал дипломат.
Генконсул добавил, что "с норвежской стороной согласована очередная заявка треста "Арктикуголь" на доставку груза на Шпицберген от 13 июля", а генеральное консульство России продолжает держать вопрос "шпицбергенского транзита на контроле".
Между Россией и Норвегией ранее возникла напряженность из-за того, что в Осло отклонили российскую заявку на пропуск грузов для поселков России на Шпицбергене, в числе которых были продукты и необходимое оборудование, ситуацию удалось решить, "застрявшие" грузы в итоге прибыли в Баренцбург.
Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане. Трактат 1920 года установил суверенитет Норвегии над этой территорией, а государства — участники договора, к которым относится и Россия, получили равное право на эксплуатацию естественных ресурсов архипелага и его территориальных вод. В 1947 году парламент Норвегии признал, что СССР имеет особые экономические интересы на Шпицбергене. С 1991 года эти права перешли к России.