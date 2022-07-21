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Норвегия проверяет грузы для Баренцбурга, заявил генконсул России - РИА Новости, 21.07.2022
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Норвегия проверяет грузы для Баренцбурга, заявил генконсул России
Норвегия проверяет грузы для Баренцбурга, заявил генконсул России - РИА Новости, 21.07.2022
Норвегия проверяет грузы для Баренцбурга, заявил генконсул России
Новый генконсул России на Шпицбергене Андрей Чемерило рассказал РИА Новости детали новой схемы доставки грузов для российских поселений на архипелаге. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T07:43
2022-07-21T09:01
в мире
россия
норвегия
шпицберген
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Новый генконсул России на Шпицбергене Андрей Чемерило рассказал РИА Новости детали новой схемы доставки грузов для российских поселений на архипелаге. Дипломат подчеркнул, что благодаря тесному диалогу между министерствами иностранных дел России и Норвегии удалось найти взаимоприемлемый способ транспортировки грузов треста "Арктикуголь" через территорию континентальной Норвегии.Так, норвежский автоперевозчик забирает контейнеры в Мурманске или другом пункте на территории России, перевозит их через российско-норвежскую границу в пункте пропуска "Борисоглебск — Стурскуг", следует с ними до северонорвежского порта Тромсё, где грузит на норвежский контейнеровоз, который далее следует морем до порта Баренцбург.Генконсул добавил, что "с норвежской стороной согласована очередная заявка треста "Арктикуголь" на доставку груза на Шпицберген от 13 июля", а генеральное консульство России продолжает держать вопрос "шпицбергенского транзита на контроле".Между Россией и Норвегией ранее возникла напряженность из-за того, что в Осло отклонили российскую заявку на пропуск грузов для поселков России на Шпицбергене, в числе которых были продукты и необходимое оборудование, ситуацию удалось решить, "застрявшие" грузы в итоге прибыли в Баренцбург.Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане. Трактат 1920 года установил суверенитет Норвегии над этой территорией, а государства — участники договора, к которым относится и Россия, получили равное право на эксплуатацию естественных ресурсов архипелага и его территориальных вод. В 1947 году парламент Норвегии признал, что СССР имеет особые экономические интересы на Шпицбергене. С 1991 года эти права перешли к России.
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в мире, россия, норвегия, шпицберген
07:43 21.07.2022 (обновлено: 09:01 21.07.2022)
 
Норвегия проверяет грузы для Баренцбурга, заявил генконсул России

Генконсул России Чемерило заявил, что Норвегия проверяет грузы для Баренцбурга

CC BY-SA 3.0 / Bjoertvedt / Mining community of Barentsburg, originally from early 1930s. Spitsbergen, NorwayРоссийский город Баренцбург на архипелаге Шпицберген
Российский город Баренцбург на архипелаге Шпицберген - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
CC BY-SA 3.0 / Bjoertvedt / Mining community of Barentsburg, originally from early 1930s. Spitsbergen, Norway
Российский город Баренцбург на архипелаге Шпицберген. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Новый генконсул России на Шпицбергене Андрей Чемерило рассказал РИА Новости детали новой схемы доставки грузов для российских поселений на архипелаге.
Дипломат подчеркнул, что благодаря тесному диалогу между министерствами иностранных дел России и Норвегии удалось найти взаимоприемлемый способ транспортировки грузов треста "Арктикуголь" через территорию континентальной Норвегии.
Так, норвежский автоперевозчик забирает контейнеры в Мурманске или другом пункте на территории России, перевозит их через российско-норвежскую границу в пункте пропуска "Борисоглебск — Стурскуг", следует с ними до северонорвежского порта Тромсё, где грузит на норвежский контейнеровоз, который далее следует морем до порта Баренцбург.

"Все грузы, пересекающие границу Норвегии, соответственно досматриваются норвежской таможней сразу по пересечении границы в обычном режиме. В том числе на предмет наличия "санкционных товаров" (Норвегия вслед за Евросоюзом ввела санкции против России, хотя и не входит в ЕС. — Прим. ред.). То есть, это происходит и с грузами треста "Арктикуголь", следующими описанным выше способом до порта Тромсё и далее в Баренцбург", — сказал дипломат.

Генконсул добавил, что "с норвежской стороной согласована очередная заявка треста "Арктикуголь" на доставку груза на Шпицберген от 13 июля", а генеральное консульство России продолжает держать вопрос "шпицбергенского транзита на контроле".
Между Россией и Норвегией ранее возникла напряженность из-за того, что в Осло отклонили российскую заявку на пропуск грузов для поселков России на Шпицбергене, в числе которых были продукты и необходимое оборудование, ситуацию удалось решить, "застрявшие" грузы в итоге прибыли в Баренцбург.
Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане. Трактат 1920 года установил суверенитет Норвегии над этой территорией, а государства — участники договора, к которым относится и Россия, получили равное право на эксплуатацию естественных ресурсов архипелага и его территориальных вод. В 1947 году парламент Норвегии признал, что СССР имеет особые экономические интересы на Шпицбергене. С 1991 года эти права перешли к России.
Сухогруз - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
6 июля, 16:13
В Норвегии опровергли связь между пропуском груза и риском разрыва договора
 
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