https://ria.ru/20220721/norvegiya-1803930450.html

Норвегия проверяет грузы для Баренцбурга, заявил генконсул России

Норвегия проверяет грузы для Баренцбурга, заявил генконсул России - РИА Новости, 21.07.2022

Норвегия проверяет грузы для Баренцбурга, заявил генконсул России

Новый генконсул России на Шпицбергене Андрей Чемерило рассказал РИА Новости детали новой схемы доставки грузов для российских поселений на архипелаге. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T07:43

2022-07-21T07:43

2022-07-21T09:01

в мире

россия

норвегия

шпицберген

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800848967_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_b0ca3542e6c064eed4a2c8779c9703b8.jpg

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Новый генконсул России на Шпицбергене Андрей Чемерило рассказал РИА Новости детали новой схемы доставки грузов для российских поселений на архипелаге. Дипломат подчеркнул, что благодаря тесному диалогу между министерствами иностранных дел России и Норвегии удалось найти взаимоприемлемый способ транспортировки грузов треста "Арктикуголь" через территорию континентальной Норвегии.Так, норвежский автоперевозчик забирает контейнеры в Мурманске или другом пункте на территории России, перевозит их через российско-норвежскую границу в пункте пропуска "Борисоглебск — Стурскуг", следует с ними до северонорвежского порта Тромсё, где грузит на норвежский контейнеровоз, который далее следует морем до порта Баренцбург.Генконсул добавил, что "с норвежской стороной согласована очередная заявка треста "Арктикуголь" на доставку груза на Шпицберген от 13 июля", а генеральное консульство России продолжает держать вопрос "шпицбергенского транзита на контроле".Между Россией и Норвегией ранее возникла напряженность из-за того, что в Осло отклонили российскую заявку на пропуск грузов для поселков России на Шпицбергене, в числе которых были продукты и необходимое оборудование, ситуацию удалось решить, "застрявшие" грузы в итоге прибыли в Баренцбург.Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане. Трактат 1920 года установил суверенитет Норвегии над этой территорией, а государства — участники договора, к которым относится и Россия, получили равное право на эксплуатацию естественных ресурсов архипелага и его территориальных вод. В 1947 году парламент Норвегии признал, что СССР имеет особые экономические интересы на Шпицбергене. С 1991 года эти права перешли к России.

https://ria.ru/20220706/norvegiya-1800719215.html

россия

норвегия

шпицберген

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, норвегия, шпицберген