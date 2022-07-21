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Источник рассказал, сколько сейчас стоит российская нефть - РИА Новости, 21.07.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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Источник рассказал, сколько сейчас стоит российская нефть
Источник рассказал, сколько сейчас стоит российская нефть - РИА Новости, 21.07.2022
Источник рассказал, сколько сейчас стоит российская нефть
Стоимость российской экспортной нефти Urals в Европе колеблется в районе 80 долларов за баррель, она торгуется со скидкой в 32—35 долларов, сообщил источник РИА РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T06:17
2022-07-21T09:56
экономика
цены на нефть
россия
urals
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Стоимость российской экспортной нефти Urals в Европе колеблется в районе 80 долларов за баррель, она торгуется со скидкой в 32—35 долларов, сообщил источник РИА Новости.По данным российского Минфина, с 15 июня по 14 июля средняя цена Urals составила 84,4 доллара за баррель, сократившись за месяц на 3,5 процента. Как заметил собеседник агентства, к 19 июля цена марки находилась в коридоре 79—82 доллара.По прогнозу Минэкономразвития, средняя цена нефти марки Urals в 2022 году составит 80,1 доллара за баррель с дальнейшим снижением до 61,2 доллара в 2025 году. Что касается скидок, то вице-премьер Александр Новак в июне утверждал, что это временное явление, и цена будет выше, когда логистические цепочки перестроятся.Покупатели российской нефти столкнулись со сложностями в логистике, фрахте судов и страховании сделок после введения новых западных санкций из-за спецоперации на Украине. В связи с этим российская нефть Urals стала устойчиво продаваться с дисконтом.Страны G7 активно изучают возможность установить предельные цены на российскую нефть, а также ввести другие меры, чтобы ограничить доходы Москвы от экспорта. Однако сделать это пока не далось ни путем ввода эмбарго на нефть, в том числе Евросоюзом, ни добровольными отказами иностранных компаний. В Минфине США в среду заявили, что потолок цен на российскую нефть планируется установить к декабрю.Как подчеркнул Новак, Россия не будет поставлять нефть при введении потолка стоимости, которая окажется ниже затрат на добычу.
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экономика, цены на нефть, россия, urals
06:17 21.07.2022 (обновлено: 09:56 21.07.2022)
 
Источник рассказал, сколько сейчас стоит российская нефть

Стоимость российской нефти Urals в Европе колеблется около 80 долларов за баррель

© РИА Новости / Максим БогодвидНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Нефтяная качалка. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Стоимость российской экспортной нефти Urals в Европе колеблется в районе 80 долларов за баррель, она торгуется со скидкой в 32—35 долларов, сообщил источник РИА Новости.

"Дисконт одинаковый весь июль", — добавил собеседник агентства.

По данным российского Минфина, с 15 июня по 14 июля средняя цена Urals составила 84,4 доллара за баррель, сократившись за месяц на 3,5 процента. Как заметил собеседник агентства, к 19 июля цена марки находилась в коридоре 79—82 доллара.
По прогнозу Минэкономразвития, средняя цена нефти марки Urals в 2022 году составит 80,1 доллара за баррель с дальнейшим снижением до 61,2 доллара в 2025 году. Что касается скидок, то вице-премьер Александр Новак в июне утверждал, что это временное явление, и цена будет выше, когда логистические цепочки перестроятся.
Покупатели российской нефти столкнулись со сложностями в логистике, фрахте судов и страховании сделок после введения новых западных санкций из-за спецоперации на Украине. В связи с этим российская нефть Urals стала устойчиво продаваться с дисконтом.
Страны G7 активно изучают возможность установить предельные цены на российскую нефть, а также ввести другие меры, чтобы ограничить доходы Москвы от экспорта. Однако сделать это пока не далось ни путем ввода эмбарго на нефть, в том числе Евросоюзом, ни добровольными отказами иностранных компаний. В Минфине США в среду заявили, что потолок цен на российскую нефть планируется установить к декабрю.
Как подчеркнул Новак, Россия не будет поставлять нефть при введении потолка стоимости, которая окажется ниже затрат на добычу.
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