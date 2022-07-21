06:17 21.07.2022 (обновлено: 09:56 21.07.2022)
Источник рассказал, сколько сейчас стоит российская нефть
Стоимость российской нефти Urals в Европе колеблется около 80 долларов за баррель
Нефтяная качалка. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Стоимость российской экспортной нефти Urals в Европе колеблется в районе 80 долларов за баррель, она торгуется со скидкой в 32—35 долларов, сообщил источник РИА Новости.
"Дисконт одинаковый весь июль", — добавил собеседник агентства.
По прогнозу Минэкономразвития, средняя цена нефти марки Urals в 2022 году составит 80,1 доллара за баррель с дальнейшим снижением до 61,2 доллара в 2025 году. Что касается скидок, то вице-премьер Александр Новак в июне утверждал, что это временное явление, и цена будет выше, когда логистические цепочки перестроятся.
Покупатели российской нефти столкнулись со сложностями в логистике, фрахте судов и страховании сделок после введения новых западных санкций из-за спецоперации на Украине. В связи с этим российская нефть Urals стала устойчиво продаваться с дисконтом.
Страны G7 активно изучают возможность установить предельные цены на российскую нефть, а также ввести другие меры, чтобы ограничить доходы Москвы от экспорта. Однако сделать это пока не далось ни путем ввода эмбарго на нефть, в том числе Евросоюзом, ни добровольными отказами иностранных компаний. В Минфине США в среду заявили, что потолок цен на российскую нефть планируется установить к декабрю.
Как подчеркнул Новак, Россия не будет поставлять нефть при введении потолка стоимости, которая окажется ниже затрат на добычу.