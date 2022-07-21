03:58 21.07.2022 (обновлено: 04:37 21.07.2022)
В США обозначили сроки введения предела цен на российскую нефть
Замглавы Минфина США Адейемо: ценовой предел на российскую нефть могут ввести к декабрю
Нефтяная качалка. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Предел цен на российскую нефть может быть установлен к декабрю, заявил замглавы Минфина США Уолли Адейемо.
По его словам, к этому сроку Евросоюз рассчитывает заблокировать страховку танкеров с российской нефтью.
"Наша цель убедиться, что мы окажемся в положении, когда ценовой предел может быть добавлен к этому", - сказал Адейемо на мероприятии Аспенского форума.
При этом он добавил, что США рассчитывают не только на снижение цен на нефть на мировых рынках, но и на то, что вводимые нормы не помешают поставкам российских энергоресурсов.
Ранее вице-премьер Александр Новак заявил в эфире Первого канала, что Россия не будет поставлять нефть при введении потолка стоимости, которая окажется ниже затрат на добычу.
Страны G7 активно изучают возможность установить предельные цены на российскую нефть, а также ввести другие меры, чтобы ограничить доходы Москвы от экспорта. Однако сделать это пока не далось ни путем ввода эмбарго на нефть, в том числе Евросоюзом, ни добровольными отказами иностранных компаний.
Замглавы МИД России Сергей Рябков назвал планы Запада ввести потолок цены на российскую нефть очередным элементом психологической войны.