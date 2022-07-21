https://ria.ru/20220721/neft-1803924059.html

В США обозначили сроки введения предела цен на российскую нефть

В США обозначили сроки введения предела цен на российскую нефть - РИА Новости, 21.07.2022

В США обозначили сроки введения предела цен на российскую нефть

Предел цен на российскую нефть может быть установлен к декабрю, заявил замглавы Минфина США Уолли Адейемо. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T03:58

2022-07-21T03:58

2022-07-21T04:37

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цены на нефть

в мире

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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Предел цен на российскую нефть может быть установлен к декабрю, заявил замглавы Минфина США Уолли Адейемо.По его словам, к этому сроку Евросоюз рассчитывает заблокировать страховку танкеров с российской нефтью."Наша цель убедиться, что мы окажемся в положении, когда ценовой предел может быть добавлен к этому", - сказал Адейемо на мероприятии Аспенского форума.При этом он добавил, что США рассчитывают не только на снижение цен на нефть на мировых рынках, но и на то, что вводимые нормы не помешают поставкам российских энергоресурсов.Ранее вице-премьер Александр Новак заявил в эфире Первого канала, что Россия не будет поставлять нефть при введении потолка стоимости, которая окажется ниже затрат на добычу.Страны G7 активно изучают возможность установить предельные цены на российскую нефть, а также ввести другие меры, чтобы ограничить доходы Москвы от экспорта. Однако сделать это пока не далось ни путем ввода эмбарго на нефть, в том числе Евросоюзом, ни добровольными отказами иностранных компаний.Замглавы МИД России Сергей Рябков назвал планы Запада ввести потолок цены на российскую нефть очередным элементом психологической войны.

https://ria.ru/20220720/neft-1803678808.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, цены на нефть, в мире, сша, россия