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СМИ: американская армия рискует не добрать 40 тысяч человек за два года
СМИ: американская армия рискует не добрать 40 тысяч человек за два года - РИА Новости, 21.07.2022
СМИ: американская армия рискует не добрать 40 тысяч человек за два года
Армия США рискует не добрать 40 тысяч человек в 2022 и 2023 годах, сообщает CNN. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T03:41
2022-07-21T03:41
2022-07-21T03:43
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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Армия США рискует не добрать 40 тысяч человек в 2022 и 2023 годах, сообщает CNN.Как сообщает телеканал, об этом представитель Пентагона заявил на слушаниях в комитете конгресса. Вооруженные силы США предсказывают, что в 2022 году удастся отправить в войска на 10 тысяч меньше новобранцев, чем ожидалось, а в 2023 - на 28 тысяч, отмечает телеканал.Причины этого - постковидный период, рынок труда, а также конкуренция за человеческие ресурсы между армией и частными компаниями, говорится в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша
03:41 21.07.2022 (обновлено: 03:43 21.07.2022)
СМИ: американская армия рискует не добрать 40 тысяч человек за два года
CNN: американская армия рискует не добрать 40 тысяч новобранцев за два года