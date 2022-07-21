https://ria.ru/20220721/nedobor-1803923490.html

СМИ: американская армия рискует не добрать 40 тысяч человек за два года

СМИ: американская армия рискует не добрать 40 тысяч человек за два года - РИА Новости, 21.07.2022

СМИ: американская армия рискует не добрать 40 тысяч человек за два года

Армия США рискует не добрать 40 тысяч человек в 2022 и 2023 годах, сообщает CNN. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T03:41

2022-07-21T03:41

2022-07-21T03:43

в мире

сша

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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Армия США рискует не добрать 40 тысяч человек в 2022 и 2023 годах, сообщает CNN.Как сообщает телеканал, об этом представитель Пентагона заявил на слушаниях в комитете конгресса. Вооруженные силы США предсказывают, что в 2022 году удастся отправить в войска на 10 тысяч меньше новобранцев, чем ожидалось, а в 2023 - на 28 тысяч, отмечает телеканал.Причины этого - постковидный период, рынок труда, а также конкуренция за человеческие ресурсы между армией и частными компаниями, говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20220529/nato-1791506749.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша